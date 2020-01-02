全球黑鷹「5年摔10架」釀35死！光台灣就2起　美軍準備以「無畏」換機

▲執行搜救任務除外，空軍黑鷹直升機全面停飛待檢。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

編號933的空軍救護隊黑鷹直升機，今日上午在烏來桶後溪谷一帶迫降，稍早國防部證實，包括參謀總長沈一鳴上將等8人不幸殉職、5人生還。為確保飛安，空軍已下達黑鷹直升機停飛，執行「天安特檢」全面檢整。另外，內政部空勤總隊同樣有14架黑鷹直升機，內政部也已表示，所有黑鷹直升機執行一次全面安全特檢。近5年來，黑鷹直升機在全球各地發生10架黑鷹直升機遭擊落或墜毀，造成35人死亡，台灣已是第2次。該型直升機基本結構設計已使用近半世紀，穩定性高，經過數度改進升級，UH-60M是其中較新的版本。

黑鷹直升機是由美國西科斯基飛機公司所生產，1979年開始在美軍服役，但相對過去使用狀況，近幾年在全球各地出現事故偏多。最近一次是在12月6日，美國明尼蘇達州一架隸屬國民兵的UH-60黑鷹直升機，在聖克勞執行維修測試飛行任務時，沒想到起飛才9分鐘，就發出求救訊號並墜毀，機上3人全數罹難。2019年9月，美國路易斯安那州，聯合待命訓練中心和波克堡訓練區，也發生黑鷹直升機事故，造成1名士兵死亡，3人受傷，當時懷疑這架黑鷹服役年份已久、因機體老化引發事故。

▲黑鷹近幾年在全球各地出現事故偏多。（圖／資料照）

2018年3月15日，駐伊拉克美軍一架運送人員的UH-60黑鷹直升機，發生墜毀，機上7名飛行員全部罹難。這是美軍自2014年加入伊拉克和敘利亞戰爭以來，首次發生致命航空事故。美軍指出，事故不是敵對行動造成，應是直升機本身或駕駛的問題。同一年的2月5日，我國內政部空勤總隊一架UH-60M黑鷹直升機，前往蘭嶼執行病患後送任務，在返程起飛3分鐘後墜海失事，機上機上正、副駕駛員、機工長、病患、病患家屬及護理人員共計6人全數罹難。當時調查結果認為是遭遇低空亂流，駕駛並未按照正常程序操作釀災。

2017年則有3起黑鷹直升機事，4月17日，美國馬里蘭州萊納德鎮一架黑鷹直升機墜毀，造成1死2傷。8月15日，美國陸軍UH-60黑鷹直升機在夏威夷進行夜間訓練時墜毀，機上5人罹難。10天後，又有另一架黑鷹直升機在葉門訓練時墜毀，造成一名美軍罹難。更早前的2015年1月，美國加州聖地牙哥雷蒙娜機場，一架黑鷹直升機在試飛時墜毀，所幸機上2名國民警衛隊飛行員僅受輕傷。但3月10日另一架黑鷹直升機，在佛羅里達州附近海域墜毀，機上11人則全數罹難。

▲美軍正準備換機，由無畏高速復合型直升機接替。（圖／翻攝自塞考斯基飛機公司）

美軍現役的主要直升機包括黑鷹（UH-60）與阿帕契（AH-64）等機型，不過直升機換代已成美軍近年重點方針之一，美陸軍副參謀長帕斯奎雷特中將（Lt Gen. James Pasquarette）表示，未來肯定不可能繼續用黑鷹與阿帕契。目前也已研發「無畏」（SB-1 Defiant）高速復合型直升機驗證機，預計在2030年取代現役直升機。

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