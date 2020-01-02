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黑鷹直升機各國重大事故一覽

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▲▼美軍黑鷹直升機。（圖／路透社）

▲美軍黑鷹直升機。（圖／路透社）

文／中央社

國軍一架黑鷹直升機今天搭載參謀總長沈一鳴等人執行春節慰勞行程時，因不明原因迫降新北烏來山區，多人獲救。這是台灣使用這型直升機以來，第二次發生重大事故。

UH-60是一款多國廣泛使用的美製通用直升機，1979年推出後，生產多種衍生型號。從1981到1984年，各國至少有16架黑鷹直升機墜毀或遭擊落，22人罹難。

根據維基百科，從1992年起，黑鷹直升機墜毀或遭到擊落的重大事故紀錄如下：

--1992年6月29日，澳洲陸軍一架黑鷹直升機在昆士蘭省奧克鎮（Oakey）附近墜毀，機上2人罹難。

--1993年9月25日，美軍與索馬利亞強人艾狄德( Mohamed Farrah Aidid)的民兵在首都摩加迪休(Mogadishu)交戰前一週，美軍一架隸屬第10山地師的黑鷹直升機在摩加迪休遭艾狄德支持者以火箭彈擊落，機上3人罹難；美軍後來在10月初與艾狄德交兵後又有2架黑鷹直升機被擊落，戰事後來還被拍成電影「黑鷹計劃」（Black Hawk Down）。

--1994年4月14日，美國陸軍兩架黑鷹直升機在伊拉克北部遭美國空軍F-15戰機於禁航區巡弋時誤擊，兩機上共26名機組員、乘員罹難。

--1996年6月12日，澳洲陸軍兩架黑鷹直升機進行特戰訓練演習時相撞，兩機上18名乘員罹難。

--2004年2月12日，澳洲陸軍一架黑鷹直升機在澳洲空軍安柏利基地（RAAF Base Amberley）西南方25公里的華克山（Mt. Walker）附近墜毀，直升機因受損嚴重而報廢，所幸機上2名飛行員與6名乘員均未受傷。

--2006年11月29日，澳洲陸軍一架進行訓練飛行的黑鷹直升機，於斐濟附近要降落澳洲海軍一艘兩棲登陸艦艦尾甲板時墜海，2人死亡、8人獲救。失事原因後來判定為駕駛失誤。

--2015年3月10日，埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）一架黑鷹直升機在基地附近佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）外海墜毀，機上11人全數罹難。

--2018年2月5日，台灣空勤總隊一架UH-60M型黑鷹直升機自台東起飛至蘭嶼執行EMS醫療後送任務時失事，機上包含病患和醫護人員共6人罹難。

--2019年9月26日，美國陸軍一架黑鷹直升機於路易斯安那州波爾克堡（Fort Polk）的聯合戰備訓練中心（Joint Readiness Training Center）墜毀，機上1人罹難、3人受傷。

--2019年12月5日，美國一架隸屬國民兵的黑鷹直升機墜毀於明尼蘇達州，機上3人全數罹難。

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