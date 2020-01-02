快訊／黑鷹迫降3人尚未尋獲　空軍司令熊厚基：直升機情況並不是很理想





▲黑鷹直升機迫降，松山指揮部記者會，熊厚基上將解說。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、黃巈禾、張乃文、陶本和、林銘翰／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區，政戰局副局長于親文、情次室助理次長洪鴻鈞尚未尋獲；至於外傳參謀總長沈一鳴已獲救，但被軍方否認消息。針對外界好奇直升機狀況，空軍司令熊厚基表示，情況並不是很理想，但尊重家屬心情，有新消息會再另行通知。

針對外傳沈一鳴已獲救，熊厚基在2日上午11時國防部記者會中提到，現在心情非常沉痛，空軍已標定失事機位置，然而地面部隊要大約1小時內才會抵達現場；搜救機已在天上持續搜救中，有些人目前情況平安，最新消息則沒辦法掌握，希望大家給軍方時間搜救，以及多多祈福。

關於迫降的黑鷹直升機狀況，熊厚基坦言，迫降是環境因素或機械因素，已成立專案小組釐清當中，目前確定直升機是迫降在地面的，但「情況並不是很理想」。

熊厚基表示，黑鷹直升機上午7點54分從松山起飛，飛行高度3000呎以下，8點7分於松山105度／16浬處光點消失烏來山區，機上人員與戰管最後一句話是報告天氣良好，雲高3至5千呎，沒提到任何機務狀況，接著在8點6分左右就在雷達上消失，發現位置於桶後溪溪谷。

空軍督察長黃志偉少將則說，飛機光點消失回報後，就從松山機場啟動兩架直升機搜救。至於迫降的黑鷹直升機狀況，確定是在地面，受損情況要等人員到達才能確定，「部分人員還困在機身殘骸裡頭」，要等搜救指揮官進一步回報後才能確認。

黑鷹直升機13人名單：

正駕駛 葉建儀 中校（已獲救）

副駕駛 劉鎮富 上尉（已獲救）

機工長 許鴻彬 士官長（已獲救）

參謀總長 沈一鳴上將（尚未獲救）

參謀 黃聖航 少校（已獲救）

總士督長 韓正宏 士官長（已獲救）

情次室助次 洪鴻鈞 少將（尚未獲救）

作計室處長 劉孝堂少將（已獲救）

後次室次長 黃佑民中將（已獲救）

通次室曹進平 中將（已獲救）

政戰局副局長 于親文少將（尚未獲救）

作計室參謀 周欣頤中校（已獲救）

軍聞社新聞官 陳映竹（已獲救）

其他人也看了這些...

►黑鷹直升機迫降！軍聞社記者被尋獲救治中 含參謀總長等3人失蹤

►黑鷹直升機迫降參謀總長在機上 蔡英文第一時間掌握：全力搜救！

►黑鷹直升迫降山區 參謀總長沈一鳴等多名高階軍官在機上

►超越藍綠，就靠她了