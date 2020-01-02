上將墜機非首例…1974年「昌平演習」釀13名高階將領殉職

▲昌平演習殉難將士紀念碑。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）



政治中心／綜合報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區，目前已知有10人獲救，國防部表示，包含參謀總長沈一鳴在內，仍有3人失聯，為空軍史上最大空難事件。回顧我國空難事件歷史，1974年「昌平演習」是陸軍史上殉職將官最多的一次事故，時任陸軍總司令的于豪章上將搭乘直升機失事而身負重傷，另造成13名高階將領殉職。

距今43年前，1974年12月27日陸軍舉行「昌平演習」，總計造成13死4傷，是陸軍史上殉職將官最多的一次事故，當時模擬南北軍對抗，由68師扮演演「南軍」，17師扮演「北軍」。2架UH-1H直升機搭載多名高階將領前往視察，卻不幸因天候驟變而墜毀，造成政戰主任張雯澤中將、第一軍團司令苟雲森中將、第十軍長馮應本少將等將領殉職。

于豪章則身受重傷，雖然獲救但下肢癱瘓，原本即將接任參謀總長的他，軍旅生涯至此終止。時任于豪章侍從官的高華駐上尉也在墜機時摔斷雙腿，但仍強忍疼痛向外爬行求救，救回于豪章和另外2名傷者性命。

其他人也看了這些...

►國防部重申沈一鳴獲救是錯誤訊息 國軍持續搜救中

►國防部否認參謀總長沈一鳴獲救 「部分人員困在機身殘骸裡」

►黑鷹迫降烏來13人完整名單：沈一鳴上將、2位中將、3位少將

►超越藍綠，就靠她了