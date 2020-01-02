PM2.5最糟縣市出爐！高雄空氣慘翻連2年奪第1　屏東、嘉義也很髒

▲台健空盟表示，全台PM2.5空品最糟就是高雄，已連續3年奪第1。（圖／記者呂佳賢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（2日）公布第9年空品年報，2019年PM2.5排行榜中，高雄左營橘害是台北古亭測站的10倍以上，新北市新店測站PM2.5小於12微克/立方米的綠色天數更是左營的50倍。聯盟諷刺呼籲，行政院、台電、經濟部和環保署等權責部門，都應南遷高雄辦公。

台健空盟統計，台澎金馬76個環保署測站，在2019全年計有27%天數，屬世界衛生組織WHO準則認定的（每年不可有超過2天的日均值>25微克/立方米）超標日; 9%計為橘害日。但雲嘉南和高屏空品區，全年高達45%天數，雙雙為橘害和不符合WHO健康準則的PM2.5超標日（>=35.5微克/立方米）外，雲嘉南和高屏空品區內，2019全年竟有高達45%的天數，都是橘害和不符合WHO健康準則的PM2.5超標日。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 2019年PM2.5年均值排名。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



這份資料顯示，2019年PM2.5年均值排名，前三名分別為高雄市、屏東縣和嘉義市。聯盟指出，除花東空品區10.4、11.7，不含陽明測站的北部空品區則為16.6，竹苗空品區18，中部空品區22.1，雲嘉南空品區23.6，最南部的高屏空品區則為26.1，顯著的還是西部空品，從北到南愈來愈糟。

台健空盟理事長葉光芃表示，根據WHO建議的PM2.5準則，僅陽明山和恆春測站年均值達標。2019年全台PM2.5年均值最糟前十名，皆在嘉義以南。其中各縣市裡的測站部分，高雄市囊括前八名，最糟空品測站更出現在三鐵共構交通樞紐的高雄市左營區（31微克/立方米）全台PM2.5空品最糟就是高雄，已連續2年奪第1。

▲▼ 台健空盟指出，空品最糟前五名都是中南部縣市。（圖／記者姜國輝攝、台灣健康空氣行動聯盟提供）



葉光芃直指，高雄、台南在六都當中PM2.5空品吊車尾，區域呼吸不平權，尤其高雄市空氣最髒，空品最糟前五名也都是中南部縣市。他質疑，若從呼吸健康考量，政府如何鼓勵民眾搭乘高鐵前往左營？台健空盟最後呼籲，行政院、台電、經濟部和環保署，應該一起南遷高雄辦公，和高雄人民共體時艱，每天呼吸一樣會致癌的PM2.5濃度。