憂兒傷勢...南漂百里學子父母寄茶葉　大讚暖警消：我們快急死了　

▲高雄市消防局湖內分隊收到4罐茶葉，1封感謝信 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市消防局湖內分隊接獲一個包裹，打開一看裡頭有4罐茶葉以及一封信，正當大家都一頭霧水的時候，直到看了信才知道，發生在去年9月份有一起情人碼頭車禍救護案，當時有一名受傷大學生被送醫，現在這名大學生的父母親寄了冬茶要來感謝，而且還在感謝信當中提到「貴人」兩個字，不過礙於公務人員行政倫理規範，這茶被轉送，但是感謝信收了下來。

湖內分隊的對內廣播響起：「葉冠愷及李瑋浤兩名貴人，請到值班台領回你的包裹」，聽到這個聲音，讓兩名被點到的隊員是一頭霧水，原來是有人寄東西給他們，還說他們是「貴人」，打開包裹發現裡頭有4罐冬茶以及一封感謝信，信中表示自己的兒子在去年9月份在高雄情人碼頭摔車，當時前往救護的消防員就是冠愷跟瑋浤。

▲高雄市消防局湖內分隊2名隊員被封「貴人」，右1為李瑋浤，右2為葉冠愷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

感謝信當中就寫著：「由衷感謝兩位在孩子受傷徬徨無助的時候，緊急救護平安的護送到醫院急診，讓孩子的創傷得到最妥善的處置，感謝您們在車上，不斷的安慰他、鼓勵他正向看待傷勢，讓遠在百里外焦急的我們，心頭上得到大大的寬慰」，所以才會送上4罐剛採收的冬茶，感謝兩位貴人。

不過這2罐冬茶，兩位消防貴人卻無法收下，因為公務員不得收受餽贈，雖然想退回茶葉，不過民眾十分堅持，最後只能依據「高雄市政府員工廉政倫理規範」通知由政風室處理。

▲高雄市消防局湖內分隊收到4罐茶葉，1封感謝信 。（圖／記者吳奕靖翻攝）