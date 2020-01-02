跨年夜喝了朋友的酒…少女瞬間消失5hrs記憶　渣男變裝繼續撿屍

▲少女與朋友到夜店狂歡，過程中卻被下藥。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者丁維瑀／綜合報導

本該是充滿美好回憶的跨年夜，然而對英國19歲少女梅洛迪（Melody Maxwell）來說，卻再也不願想起這個日子。回到事發那一天，她當時與朋友狂歡，準備倒數迎接新的一年，卻在喝下氣泡酒後失去意識，清醒後才發現被性侵，成為永遠的痛。

《太陽報》報導，這起事件發生在2018年12月31日，梅洛迪當天念完書後與朋友跨年，她還傳簡訊給母親，保證自己會注意安全，怎料喝了朋友遞過來的氣泡酒不久後，她竟徹底失去意識，「這是我記得的最後一件事。」

數小時後，梅洛迪恢復意識，發現自己坐在母親的車上，身上圍著毯子，腳踝處則有內褲，她的錢包與手機都不見，儀錶板的時間顯示為凌晨5時，她整整失去5小時的記憶。媽媽之後告訴她，警察發現她在路上跌跌撞撞，大聲呼救，然而她卻不記得自己到底去了哪裡。

梅洛迪事後被建議去醫院進行檢查，起初她並不願意，但發現腿上有塊瘀青，且鼠蹊部感覺疼痛，最後便改變心意，結果證實她確實遭到性侵，飲料可能被下藥。

侵犯這名少女的是28歲的歐比（Obi Forgive），他攻擊女方長達50分鐘，此前在飲料下藥，結束後還回到街上，試圖尋找其他女性想下手，他當時還透過變裝來企圖掩蓋罪行。2019年6月，歐比被判處11年徒刑。

如今，梅洛迪向媒體公開此事，希望不要再有更多人受害，「我不想成為受害者，反而，我想向你們表明，你們可以從這種恐怖攻擊中走出來。」

歐比出生自奈及利亞，一旦出獄後將會被驅逐出境。梅洛迪知道對方終於入獄，感覺鬆了口氣，她其實很慶幸自己沒有留下當晚的記憶，不過，她已變得不敢在外跨年，「當大家今年12月31日舉杯慶祝時，我將在晚上10點前入睡，再也不慶祝新年了。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。