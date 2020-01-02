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騎車衝上跨年晚會與吳宗憲「同台」！　男大生：對不起吳宗憲也對不起學校

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▲男大生因朋友起鬨騎車衝上跨年舞台，事後覺得對不起吳宗憲也對不起學校。（圖／翻攝自YouTube／三立電視）

▲男大生因朋友起鬨騎車衝上跨年舞台，事後覺得對不起吳宗憲也對不起學校。（圖／翻攝自YouTube／三立電視）

記者白珈陽／台中報導

綜藝天王吳宗憲在台中麗寶樂園度假區為跨年晚會進行表演時，一名朱姓男大生突然騎機車衝上舞台，直接停在吳宗憲身旁，與吳宗憲「同台」約3分鐘，讓在場所有人都看傻了眼。吳表演結束後，朱男被工作人員請下台，隨即遭警方逮捕，他當時聲稱是為了耍帥；2日《ETtoday新聞雲》致電校方，校方表示，經了解，朱男是受到朋友鼓譟「想出名就上去啊！」，加上跨年活動熱情的氛圍，朱才有此舉動，但他現在感到相當懊悔，覺得對不起吳宗憲、也對不起學校。警方表示，已將朱依違反社會秩序維護法第71條移送法辦，最高可開罰6000元。

台中市后里區麗寶樂園12月31日舉辦跨年晚會，吳宗憲受邀參加，他在台上演唱歌曲《笨小孩》時，朱姓大學生突然騎著機車、突破重重防線衝上舞台，還直接停在吳宗憲身邊，吳轉頭發現陌生男子後嚇了一大跳，但還是保持專業態度，立即回復鎮定，笑著問朱男「你是來送外賣的嗎？」、「欸欸，怎麼會有這一段我不知道！」，吳宗憲臨危不亂繼續唱歌、向觀眾發放禮物，其兒子鹿希派似乎擔心父親安危，主動上台走到爸爸旁邊，隨後藝人阿Ken也走上舞台解圍，一同進行表演，緩解尷尬氛圍。

▲吳宗憲跨年獻唱，朱姓大學生突然騎車衝上舞台，雙方僵持3分鐘。（圖／讀者提供）

▲吳宗憲跨年獻唱，朱姓大學生突然騎車衝上舞台，雙方僵持3分鐘。（圖／讀者提供）

雙方在台上僵持了約3分鐘，待吳宗憲表演結束，這才終於有工作人員上台把朱男的機車牽走，朱男跟著走下台後，隨即遭到警方逮捕。警方將朱男帶回過程中，有媒體問朱為何要騎車衝上台，他則回「就帥而已啊！」令人相當傻眼。事後，警方將他依違反社會秩序維護法移送法辦。

《ETtoday新聞雲》今日致電朱男就讀的科技大學，該科技大學的主任秘書吳小姐表示，朱同學平時在學校都有在工讀，也會熱心幫助其他同學，是個乖學生。經過了解，得知事情發生當時，是朱與朋友之間互相起鬨，朋友不斷鼓譟「想出名就上去」，也許是因為年輕氣盛、又受到氛圍影響，他才會就這樣上了台。

吳姓主任秘書說，事情發生後，因朱同學已是大4生，課程所剩不多，明天學校又即將放寒假，所以他今日並未到校。而校方主動向朱同學的爸爸表示關心，透過朱爸爸得知，朱同學因為這件事情心情很不好，相當懊惱，「覺得對不起吳宗憲、也對不起學校」，更怕到校會受到同儕之間的壓力，正處低潮。朱同學父母則對小孩會做出脫序行為感到非常訝異。

吳姓主任秘書表示，朱同學在這個年紀就是活潑過了頭，然而比起校譽，校方目前更關注的是該如何輔導朱同學，他已付出了代價，事件的發展是超乎他預期、沒有想到的，目前雖因朱同學沒到學校較難聯繫上他，但校方將會持續關心朱同學，幫助他度過難關。

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