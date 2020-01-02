　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

馬桶壞了「黃金沖不掉」…噁男居然拿起「往住家樓下丟」鄰居氣炸：至少7次！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬桶壞了「黃金沖不掉」　噁男竟往住家樓下丟。（圖／翻攝自看看新聞）

▲男子家的馬桶損壞，竟然把沖不掉的穢物往樓下丟。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

陝西省西安市一處社區最近發生一件噁心的怪事，不少住戶表示，自己的轎車上或是住家道路旁常常看見到令人作嘔的排泄物，而且這些穢物都是由天上掉落的！員警獲報後立刻在社區放置手機錄影，最後拍到兇手是一名27歲男子。對方被捕後坦承犯案，還說是因為家中馬桶壞了，不知道該如何解決沖不掉的穢物，只好出此下策。

▼有居民的轎車慘遭黃金砸中。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼馬桶壞了「黃金沖不掉」　噁男竟往住家樓下丟。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，社區住戶表示，他們發現排泄物掉落時，還以為有鄰居與其他人結怨，只好當作沒這回事，不過這樣的情況卻至少出現7、8次左右，氣得他們趕緊找警察幫忙。有居民說，轎車上被人砸屎的景象還是第一次看到，噁心畫面根本無法被接受，「不明白為什麼有人要做出如此惡劣的行為？而且持續半個月有了。」

當地派出所得知後，立刻向社區相關單位了解原委，之後在該處擺放手機拍攝，希望能夠錄下「天降黃金」的過程以及兇手。據悉，隔天一早就拍到犯案住戶扔屎畫面，員警便立刻上門逮捕。應門的是一位27歲男子，他起初還不願承認，在員警拿出錄影證據後，他便沉默了，隨後坦承是因為家中馬桶失修，所以才決定這樣解決。

▼員警擺放手機拍攝「天降黃金」的過程。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼馬桶壞了「黃金沖不掉」　噁男竟往住家樓下丟。（圖／翻攝自看看新聞）

報導指出，2019年11月14日，當地最高人民法院曾印發《關於依法妥善審理高空拋物、墜物的意見》，將依法懲處構成犯罪的高空拋物、墜物行為。因此男子將為自己的行為付出代價。不少網友看完都直呼噁心，「支持他自己吃掉解決」、「請全社區的住戶都往他家丟一坨屎！」、「丟人現眼...」、「都27歲了還這樣做」、「好嚇人，還好沒人被砸到，不然一定氣死」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
黑鷹回報「最後一句話」曝光！8點6分從雷達上消失
《美國隊長》女星涉嫌「殺害68歲母親」　遭到逮捕入獄
快訊／國防部否認參謀總長沈一鳴獲救　「部分人員困在機身殘骸裡
黑鷹迫降烏來　機上13人完整名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

Super Junior-K.R.Y.合聲《西風的話》　厲旭.圭賢全中文發言！藝聲：那我用韓文ＸＤ

曾訪武漢肺炎病人「咳出血」　入住港屯門醫院隔離病房！初步檢驗出爐

馬桶壞了「黃金沖不掉」…噁男居然拿起「往住家樓下丟」鄰居氣炸：至少7次！

吃完火鍋「喉嚨劇痛」！她以為食道有異物...隔天「秒吐一灘鮮血」嚇壞

重慶大樓「狂燒29層」10消防車到了進不來！　路人合力把車「翻肚」

丈夫結紮2次！輸精管「剪斷+電燒」絕育…1年後人妻竟懷孕了

華聞快遞／全面降準！大陸央行宣布釋放3.4兆資金

6歲女童突肚痛「醫院診斷腸胃炎救治」…手腳發黑休克亡！死因反轉家屬氣炸

只錄取1位公務員！國考第二的她「竟找人下毒陷害第一」搶飯碗

散佈「有關肺炎的謠言」…武漢警方逮捕8名網友：已經依法處理！

向示威者通報警方布防位置！港警首次破獲非法電台「拘捕5人」

直升機界的「勞斯萊斯」！「黑鷹」才剛成軍2個月就出事　最強特色揭密

1字頭買口碑建商新案　台中首購族湧向海線置產

金融碩士攔車朝駕駛臉上吐口水　噴一口5000元飛了

快訊／屏東林邊民宅疑出現未爆彈！警封鎖現場　不排除出動防爆小組

曾訪武漢肺炎病人「咳出血」　入住港屯門醫院隔離病房！初步檢驗出爐

「社群小編命」TOP4！水瓶點子王、射手化腐朽為神奇

指甲邊邊長小肉刺該不該拔掉？醫師揭「甲皺襞」暗藏的健康預警

前女友跳海亡…男星悲慟諾「終生不娶」！　13年後遇小25歲真愛生下龍鳳胎

12月PMI連三升至56.2％　創19個月來最快擴張速度

七六人難堪3連敗邁向2020　理查森：休息室缺乏責任心

大陸熱門新聞

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

只錄取1位公務員！她竟找人下毒陷害第一

丈夫結紮2次！1年後人妻竟懷孕了

香港元旦大遊行腰斬！港警捕約400人

港警銅鑼灣拘捕400人！元旦遊行傍晚被喊卡

搭相親對象的車！正妹慘遭截肢

日本遊遇「暗黑AV女優」幫點餐

醫「打止痛針」做手術　術後也躺上開刀台

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

大陸487個高速公路省界收費站全數取消

女大生含怨亡…關鍵訊息曝「男友逼死自己」

8歲男童「踩椅子趴窗台」看雪…20樓墜下亡

元旦遊行入夜衝突！港警出動水炮車驅散

表演踢木棍！腿都踢腫了棍子還沒斷

更多熱門

相關新聞

黃金價格今年大漲近19%　創下9年來最大年度漲幅

黃金價格今年大漲近19%　創下9年來最大年度漲幅

國際政經情勢變化多端，例如英國脫歐事件尚未定案，刺激了市場避險需求，推升黃金價格今年以來上漲約19%，寫下2010年以來的最大年度漲幅。

窗戶掛上SOS氣球！鄰居一看報警　結局傻眼了

窗戶掛上SOS氣球！鄰居一看報警　結局傻眼了

他怨社區罰則多「停車越線罰3000！」　網卻大讚：越嚴越好

他怨社區罰則多「停車越線罰3000！」　網卻大讚：越嚴越好

媽注射屎尿進點滴袋！15歲癌兒差點亡

媽注射屎尿進點滴袋！15歲癌兒差點亡

鄰居「人體噪音」逼瘋她：牆是假的嗎

鄰居「人體噪音」逼瘋她：牆是假的嗎

關鍵字：

黃金穢物糞便馬桶社區丟屎鄰居住戶

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

金希澈、MOMO承認交往中

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

快訊／黑鷹直升機迫降！13高官皆在機上　參謀總長沈一鳴等3人失蹤

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面