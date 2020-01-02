馬桶壞了「黃金沖不掉」…噁男居然拿起「往住家樓下丟」鄰居氣炸：至少7次！

▲男子家的馬桶損壞，竟然把沖不掉的穢物往樓下丟。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

陝西省西安市一處社區最近發生一件噁心的怪事，不少住戶表示，自己的轎車上或是住家道路旁常常看見到令人作嘔的排泄物，而且這些穢物都是由天上掉落的！員警獲報後立刻在社區放置手機錄影，最後拍到兇手是一名27歲男子。對方被捕後坦承犯案，還說是因為家中馬桶壞了，不知道該如何解決沖不掉的穢物，只好出此下策。

▼有居民的轎車慘遭黃金砸中。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，社區住戶表示，他們發現排泄物掉落時，還以為有鄰居與其他人結怨，只好當作沒這回事，不過這樣的情況卻至少出現7、8次左右，氣得他們趕緊找警察幫忙。有居民說，轎車上被人砸屎的景象還是第一次看到，噁心畫面根本無法被接受，「不明白為什麼有人要做出如此惡劣的行為？而且持續半個月有了。」

當地派出所得知後，立刻向社區相關單位了解原委，之後在該處擺放手機拍攝，希望能夠錄下「天降黃金」的過程以及兇手。據悉，隔天一早就拍到犯案住戶扔屎畫面，員警便立刻上門逮捕。應門的是一位27歲男子，他起初還不願承認，在員警拿出錄影證據後，他便沉默了，隨後坦承是因為家中馬桶失修，所以才決定這樣解決。

▼員警擺放手機拍攝「天降黃金」的過程。（圖／翻攝自看看新聞）

報導指出，2019年11月14日，當地最高人民法院曾印發《關於依法妥善審理高空拋物、墜物的意見》，將依法懲處構成犯罪的高空拋物、墜物行為。因此男子將為自己的行為付出代價。不少網友看完都直呼噁心，「支持他自己吃掉解決」、「請全社區的住戶都往他家丟一坨屎！」、「丟人現眼...」、「都27歲了還這樣做」、「好嚇人，還好沒人被砸到，不然一定氣死」。

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