媽注射屎尿進點滴袋！　15歲癌兒「血液嚴重感染」：這是為了他好

▲艾兒博茲(Tiffany Alberts)因謀殺罪入獄7年。(圖/示意圖/取自免費圖Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國印第安納州(Indiana)一名44歲母親,在點滴袋中注射自己的屎尿,造成患有癌症的15歲兒子血液嚴重感染,因而被判處7年徒刑。她辯稱這麼做「是為了他好」(for his own good),但她被捕後,兒子的病情恢復快速。

《大都會報》(Metro)報導,學校教師艾兒博茲(Tiffany Alberts)因意圖謀殺自己兒子,於美東時間26日被判刑確定,將要入獄服刑7年。她歇斯底里的事蹟引起當地社會關注,噁心又讓人難以置信。

整起事件因印第安那州雷利兒童醫院(Riley Children's Hospital)醫師群的通報,才得以曝光;艾兒博茲的兒子安迪(化名)因患有白血病,住進醫院接受化療療程,後來卻頻頻發生血液嚴重感染。由於化療和強效的血液感染藥物同時治療可能會致死,醫生們不得不暫停他的療程2個月,先將突發狀況處理好。

醫師將安迪的血液樣本送驗後,顯示感染源是來自於人類的排泄物,而當護士調閱監視器比對後,發現艾兒博茲會偷偷在安迪的點滴袋裡注射不明物體,行為相當可疑。

艾兒博茲起初辯稱她注射的只是水,因為她想要稀釋讓兒子痛苦的藥物,後來面對檢察官才改口坦承,注射的是自己的糞便,「這樣做是為了他好」。她說安迪現在接受的治療不夠完善,想要靠著加重他的病情,讓他轉移到更高樓層接受更好的治療。

事實證明艾兒博茲並沒有將兒子置之死地後生,反而將他推向更危險的情況。頻發的血液感染不僅降低安迪的存活率,還讓他日後復發的風險激增。

