選戰倒數綠營大咖輪番站台　林昶佐：要拴緊投票率

▲游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐力拚連任，1日邀請前行政院長游錫堃陪同於萬華進行車隊掃街，游錫堃也特別送上「必勝達摩」，預祝林昶佐能順利連任。林昶佐表示，這次的選戰策略和四年前不一樣，在最後的十幾天所有重要的朋友們「集中一起來」，幫助他拴緊投票率。

台北市第五選區（中正、萬華）立委林昶佐力拚連任，繼邀請屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、文化部長鄭麗君接力站台後，1日下午再邀請游錫堃陪同掃街拜票，於萬華市區繞行車隊掃街一小時。

▲游錫堃陪同林昶佐車隊掃街。（圖／記者林銘翰攝）



林昶佐表示，這次的選戰策略與四年前不一樣，四年前光是在地音樂會就舉辦了十幾場，幾位重要的朋友也都是比較分散地站台，因次這次的策略調整為集中在最後的十幾天大家一起來，幫助他把投票率拴緊。林昶佐也預告，除了潘孟安、林智堅、鄭麗君與游錫堃，接下來還會有總統副秘書長陳菊與交通部長林佳龍等大咖前來替他掃街站台。

林昶佐說，國民黨候選人林郁方在年初就鋪天蓋地地掛看板，但自己團隊的經費有限，只好買一輛「會動的」看板，就是變形金剛貨櫃車。他說，變形金剛貨櫃車老闆是過去他在音樂圈就非常支持閃靈樂團的朋友，也給了他一個很支持的優惠價。

林昶佐也說，他在四年前就發現對手的看板很多，因此就開始思考如果有一個會移動、有音樂的看板反而比較不傳統，也可以讓選民更容易發現。他更笑說，最近有支持者向他說「聽到音樂就知道看板來了」，因此即使經費較為拮据，但只要發揮創意也可以創造出效果。

游錫堃則大讚林昶佐，不僅是公督盟評鑑連續五次的優秀立委，在基層的服務也是非常扎實。他說，林昶佐在國會不僅努力爭取地方建設，包括問政、審預算和法案的能力也都非常強，尤其還是音樂方面的天才，更是金曲獎、總統文化獎的得獎人。

游錫堃也說，林昶佐在爭取歷史建築、古蹟保存方面用力甚深，連文化、台灣國家正常化都非常認真的立委，在立法院裡面是屈指可數，「可以說非常少、幾乎沒有，他是唯一一個」。他表示，特別是萬華在文化方面是台灣的古都之一，更需要有像林昶佐這樣的立委替地方發聲，呼籲選民在1月11日一起站出來支持總統蔡英文與林昶佐。

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