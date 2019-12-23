獨家／占地7公頃「空總」身世與藍圖揭秘！台灣能不能想像一個全新型態藝文機構？

▲占地7公頃的「空總台灣當代文化實驗場」，會成為什麼樣的一個新型態藝文機構？（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）



記者林育綾／台北報導

位於台北的「空總台灣當代文化實驗場（C-Lab）」近來因空間規劃計畫引發外界誤解和爭議，藝文工作者、建築師紛紛關注這座占地7公頃的公共建設。《ETtoday新聞雲》特別邀請文化部長鄭麗君親自說明，「空總」究竟要發展成什麼樣的機構？定位和願景是什麼？它既不是美術館，也不是劇場，台灣社會能否想像和迎接一個「完全新型態的藝文機構」，與華山和松菸等場域一起加入21世紀首都的「文化創新廊帶」 。

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▲文化部長鄭麗君親自說明「空總」的定位和願景。（圖／記者林敬旻攝）

找回遺棄的歷史記憶

鄭麗君說明，從前文化部時常被賦予「幫忙活化閒置空間」的角色，多半只能用零碎的文化預算去辦活動，卻缺乏整體性的治理，當她看著一個個被閒置、荒廢的空間，例如菸廠、酒廠、紙廠、眷村，也看見了一個個「被我們遺棄的歷史和記憶」。「找出源頭」對她而言相當重要，為什麼空間被閒置？當決定讓空間重生，「我們要思考的是，每個空間有它的歷史脈絡和都市紋理，所以要想像它的『新生命』的時候，其實還是要回到它的歷史脈絡和都市紋理。」

鄭麗君重視的，不是急迫做出一個眼前的「亮點」來獲取眾人掌聲，談到「新生命」，她常常強調「靈魂」的重要，以及「以軟帶硬」的概念，同時也不忘看向更遠的發展趨勢。如同悉心孕育一個孩子，不僅僅是買漂亮的服裝為她套上，因為靈魂與血肉的形塑、內涵的養成才是核心；回到空間活化來說，必須先有「軟體組織」，才思考和規劃「硬體建設」的發展。

▲空總過去2年籌備「軟體組織」，同時與社會對話。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

空總與國際組織合作

空總過去2年便是在籌備「軟體組織」，同時與社會對話、與國際重要組織合作、簽署合作備忘錄，例如跟法國龐畢度所屬的IRCAM合設了亞洲第一個「聲響實驗室」，擁有最先進的49.4聲道、360度聲響硬體設備。

鄭麗君說明，雖是最先進的設備，創作卻有「在地思考」，例如最近一部創作是將白景瑞導演在60年代所拍攝的「無聲電影」《台北之晨》，透過採集當代台灣的聲音，再透過林強重新創作，跟過去60年代的影像做了一次對話，這樣的結合與火花，讓龐畢度中心的IRCAM藝術總監跟他們的工程師專業團隊都非常興奮，透過跟C-Lab的合作，跟亞洲文化相遇，這種普世價值的科技藝術，可以跟在地故事充分結合，舉出這個例子，便是她在這2年看見如此趨勢。

▲空總法國龐畢度的IRCAM，合設了亞洲第一個「聲響實驗室」，其一創作是將白景瑞導演在60年代所拍攝的無聲電影《台北之晨》，透過採集當代台灣的聲音，再透過林強重新創作，跟過去60年代的影像做了一次對話。（圖／記者林育綾攝）

8年計畫打造「國際級創新的藝文機構」

而空總今年11月也獲得行政院同意續辦，發展第二期計畫，將以8年為期邁向一個國際級創新的藝文機構，但這個大型的修整建計畫，在近日引發外界誤解及爭議。

她不否認這樣一個大型的計畫，需要很多時間來做規劃，因此並非如外界誤解的黑箱作業或即刻執行與動工，而是「會在接下來的2年內提出園區修整建計畫，讓行政院來審查核定；過程中的總預算及年度預算，也會依據文化部提報的新計畫併同報核，同時也希望能邀請建築界、都市計畫界、藝文界的所有朋友共同參與。」

對於外界質疑「僅有少數幾人決定」，鄭麗君鄭重澄清，「其實社會諮詢一直都在進行，我們在前期籌備階段，也召開過6場諮詢會，C-Lab也設有一些相關委員會，我們希望會再納入硬體方面，建築、都計背景的朋友，成立規劃委員會，希望透過大家的參與，一起規劃園區的硬體的修整建計畫。」

▲空總將發展第二期計畫，將以8年為期，邁向一個國際級創新的藝文機構。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

空總的「身世」挖掘

在過去2年籌備的過程中，她也進一步瞭解空總的歷史脈絡跟都市紋理，是非常重要而豐富的。關於空總的「身世」，其實在日治時期是台灣第一個工業研究所，設在這的原因是旁邊有台灣第一個工業學校（前台北工專），戰後成為空軍總部。「經過這2年空總籌備期民間創作者進駐計畫的參與、調查、研究，把它的身世和歷史脈絡又做了一次梳理。」因此文化部也會持續進行瞭解及調查，未來也能適度融入空總的計畫裡。

鄭麗君還分享，在一次跨國的藝術工作坊時，有個法國藝術家竟然在空總裡發現一個木櫃，裡頭有個保險箱從未被開啟，打開後是一個家族的物品，有孩子的種痘紀錄、臍帶、信封，循著信封去查，原來是這個家族在博愛路開設一間專門販賣現代產品的商店，有當年最現代的電器設備、實驗室的瓶罐設備等。

「它像是一個時代的縮影，在那個年代的工業研究所，找到一個日本家族的文件、文物，他們是在當年開設販賣現代性產品的家庭，標誌的是那是個追求現代化、工業化生產的年代，所以他不同時代的脈絡，有它不同的歷史記憶，過去都是封閉的，跟我們都無關；但是現在開始，一個故事、一個故事被發現，因此這個活化必須被重新串連、整合，我希望這些歷史記憶，都能整合在未來新的C-Lab裡面，也可以被找到，所以未來空總也會有古蹟修復，會保留部分的點，讓這些歷史記憶能被乘載下來。」

▲「空總台灣當代文化實驗場」與華山、松菸，在21世紀成為「文化創新廊帶」。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

21世紀「文化創新廊帶」

鄭麗君就「都市紋理」的面向繼續說明，空總在日治時期是工業研究所，而當時的「台北城」從北門到現在的松山，其實是台灣第一個現代化及工業生產的廊帶，包括北門、台北機器局，後來搬到台北機廠，空總身為工業研究所時，還有華山是酒廠、松山文創園區是菸廠，在20世紀時這是台灣第一個殖民者所設立的「工業化生產廊帶」。

但到了21世紀，已經逐步變成「文化生產」的空間，華山變成文化產業空間、松菸成為設計聚落、北部流行音樂中心將在明年開館、台北機廠也將轉型成為「國家鐵道博物館」，其實整體已經變成一個「文化創新廊帶」 。

因此對於空總，「我們設想他在21世紀首都的文化創新廊帶裡，重新回到R&D中心（研發中心）的角色，就像當年工業研究所是工業化的R&D中心，而它作為文化實驗跟文化創新的R&D中心，帶動、驅動台灣社會面向21世紀的創新，我們的軟硬體都會環繞在這個面向。」

▲空總將打開封閉數十年的圍牆。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供）

新型態「文化實驗室」

空總的簡稱「C-Lab」，是一個「文化實驗室」的概念，試圖發展成一個國際級的文化創新機構，結合藝術、科技、社會三個面向，透過文化、藝術、科技的結合，文化創新也要帶動社會創新，帶動台灣面向21世紀文化創新的能量。

所以這2年其實也是在跟社會對話，「台灣社會能不能想像一個這樣完全新型態的藝文機構？」它既不是美術館，也不是劇場，也不是所謂的共同工作空間(co-working space) 育成中心而已，而是一個創新合作的網絡，有軟硬體和預算的支持。

最重要一個C-Lab構想，「就是我們希望它兩端開放，一方面創作端要向社會開放，不是只是邀請藝術家進來參與創作，也希望向社會開放，各界都可以提案，同時也會跨域邀請合作；另外一方面是向公眾開放，所有的文化創新不能關起門來做，也不是為自己而做，而是為社會來進行這個實驗。希望透過各種展演映的安排，向社會進行公眾的體驗跟對話。」

▲鄭麗君時常提起「歷史不是一個人往前走一百步，而是一百個人往前走一步。」（圖／記者林敬旻攝）

爭議也是與社會對話的過程

空總進入21世紀首都的「文化創新廊帶」，企圖扮演一個前所未有、與眾不同的角色，帶動台灣文化創新的能量，同時讓封閉數十年的軍事圍牆拆除、向社會打開，目前正在進行景觀工程，預計2020年2月仁愛路區段會先行開放。而空總整體的發展，逐漸獲得各界矚目和關注，無論是讚譽或爭議，其實也都能視為與社會對話的過程。

如同鄭麗君時常提起「歷史不是一個人往前走一百步，而是一百個人往前走一步。」她認為，在人們不斷參與、討論、對話、取捨、思辨後，最後形成共識，這就是民主價值的體現。

空總從靈魂的注入、到筋骨的建立，或許還有很長一段時間才能茁壯，才能開花結果，「新生命」的型態或許超乎你我的想像，卻可能以意想不到的姿態開展，透過社會的參與，也將成為台灣民主價值體現的證明之一。