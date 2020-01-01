台南市元旦升旗　黃偉哲：展現對我們國家跟國際的熱愛

▲台南市長黃偉哲參加台南市政中心舉辦2020年元旦升旗典禮，他感謝市民朋友在2020年的第1天，就能來展現對我們國家跟國際的熱愛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府1月1日上午6時20分在新營區南瀛綠都心公園、7時40分在台南市政中心永華西拉雅廣場，舉辦2020年元旦升旗典禮，台南市長黃偉哲致詞感謝市府團隊、市民朋友們能夠參加在永華市政中心所舉辦的元旦升旗典禮，在2020年的第一天，就能來展現對我們國家跟國際的熱愛。

黃偉哲在南瀛綠都心公園指出，台南幅員遼闊，過去都有辦新營的升旗典禮，但是過去因為有二寮看日出，所以5時多就在左鎮，加上7時多的時候在虎頭埤辦升旗典禮，所以根本就來不及參加新營的典禮，所以今年已經沒有左鎮看日出的一個跨年活動，所以他先來新營參加升旗典禮，然後再去永華市政中心參加升旗典禮，他覺得這樣是蠻不錯的安排。

這次是黃偉哲第一次參加新營升旗典禮，也是新營升旗典禮歷來第1次有台南市長參加，所以覺得心裡很高興，尤其看到市民朋友們那麼早就已經出門聚集在這邊，人數比他想像中的還要多，非常感謝新營青商舉辦這麼好的活動，除了升旗之外，接下來還有健走，覺得是在新的年度的起頭時候，就用健康的健走來迎接新年非常好。

隨後黃偉哲馬上趕到台南市永華市政中心西拉雅廣場參加升旗典禮，黃偉哲說，去年我們走過了，在天候上是比較沒有天災的1年，看看其他的國家，其他的地區有許多這個天災，其實心裡面覺得真的很不捨。當然我們走過平順的1年，在經濟上也有一些長足的進步，但是在今年我們面臨了更多的國際的挑戰，所以相信我們也會更努力的來求進步。

黃偉哲說，在新的一年年初，真的非常感謝我們市民朋友們對於市政，對於我們國家的支持。在新的年度裡面，市府團隊會更加努力，希望能夠讓市民朋友們能夠更好，我們會做得更好，希望讓市民朋友們過得更好。

黃偉哲說，台南市是一個具有歷史文化底蘊的古都。我們在農業、在文化、在觀光，以及在高科技的發展，在過去都已經奠定下非常好的基礎，我們未來也將在這個基礎上持續努力。希望能夠在不僅在四小龍，希望能在全世界的競爭裡面，都能夠有好的發展。

在2020年的時候，也更期待，希望說，我們在新的一年裡面是一個平平安安、無災無厄，加上我們市民朋友們非常的努力，能夠打造經濟環境更好的生活，也祝福大家身體健康、事事如意、金鼠年行大運。

黃偉哲接受聯訪時指出，今天非常高興能夠來到永華市政中心，參加2020，民國109年的元旦升旗典禮，看到大家其實精神都很好、很開心，他覺得其實應該去喝蠻牛了，因為31日跨年跨到蠻晚了，然後又回到新營，早上參加新營的升旗典禮，在清晨6時多，來到永華市政中心，真的覺得很開心。

黃偉哲祈願在2020的新年的第1天，希望我們國家國泰民安、風調雨順，整個風調雨順方面一定要比2019年更平順，整個國泰民安的部分，我們經濟一定要更發展，然後民眾生活一定要過得更好，口袋荷包一定要更滿。

黃偉哲再次感謝市民朋友們過去對市府建設的支持，那市府一定盡全力在新的年度裡面努力做到更好，希望讓市民同胞、市民朋友們過得更好，這是市府團隊共同努力的目標。

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