元旦出遊車潮少！國道路況良好　國5時速60km↑

▲國道路況良好。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是元旦假日，交通部高公局表示，預期今日將以短程旅遊旅次為主，因此取消原有20公里優惠，比照長途折扣單一費率收費，以抑制短程旅次。截至今日上午10點前，國道、省道路況良好，時速幾乎均有60公里以上，國5也未出現塞車狀況。

據高公局1968 APP即時路況顯示，全台國道路網通順、狀況良好，其中國5坪林－頭城路段時速也維持在60公里以上，僅中和、新店等小路段車輛較多，時速約在40公里以上。

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▲國道路況良好，國5時速維持在60公里以上。（圖／翻攝自高速公路局1968APP）

另因今日凌晨3點花蓮縣近海發生規模4.8地震，花蓮縣境內太魯閣最大震度達4級，經公路總局第四區養護工程處初步巡查道路、橋梁、隧道無災情，交通亦維持正常通行中。公路總局呼籲，地震過後山區土石鬆動，易發生坍方落石，宜避免行駛山區道路

高公局預估，今日交通量應介於平日（87百萬車公里）與例假日（101百萬車公里）之間，都會區周邊景點可能出現一日遊車潮及跨年活動，高速公路鄰近景點的路段可能出現壅塞情形，故將比照例假日以機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。

高公局呼籲，跨年活動結束後，稍作休息再上路，切勿疲勞駕駛。多遵循國道分流原則，「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」，以利整體行車順暢。