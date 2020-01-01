屏東市建市70年元旦升旗+健走　萬面旗海飄揚

▲迎接2020年，屏東市公所舉行元旦升旗典禮暨健行活動，現場旗海飄揚 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

迎接2020年，屏東市公所舉行元旦升旗典禮暨健行活動，現場旗海飄揚，萬頭鑽動，高昂的情緒隨著國旗冉冉升空。市長林恊松與市民代表會主席蕭國亮、與會嘉賓帶領著民眾跳完熱力十足的暖身操後，隨即鳴槍健走。

▲▼唱國歌、升旗。

與會來賓有市民代表會蕭國亮主席、副主席林韋呈、國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝、黃復興黨部屏東縣主委閻建軍、葉壽山前市長、鍾佳濱立委以及唐玉琴、陳揚、方一祥、黃明賢、陳哲蕙、宋麗華等多名議員、市民代表、里長們。

市長林恊松致詞感謝到場民眾在昨晚跨年夜一夜狂歡後，今晨天還沒亮仍趕早偕老扶幼參加屏東市「元旦升旗典禮暨健行活動」，也感謝現場一萬多市民朋友們一直以來對公所的支持。

今年的元旦升旗典禮，是屏東市公所第30年舉辦，期間從來沒有因為市長換人而中斷，這也象徵市政工作的延續與傳承，相當有意義。

蕭國亮主席今年更慎重其事特別預備小抄，預祝新的一年風調雨順、國泰民安，中華民國國運昌隆。

今年升旗典禮，是市公所建市70年，典禮特別不同，先由屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊開場；護旗則由憲兵隊許瑞麟隊長帶領，有別以往的加入2位女性憲兵，象徵台灣的民主自由及女性平權，雄赳赳氣昂昂的兩位87年次的女兵，巾幗不讓鬚眉，也讓人耳目一新。

健行活動從屏東市公所出發，全程4.5公里，呼應2016年元旦升旗典禮以鐵道巡禮做為健走活動的主軸，在市區鐵道高架化後，沿線舊鐵道、平交道都拆除，屏東舊車站於當年1月後也將全面拆除，所以當年度元旦健走路線特別沿著鐵道，從公所出發經屏東火車站，讓市民做最後一次鐵道周邊景觀巡禮，象徵一個舊鐵道歷史的結束。

2020年，屏東市火車站新站及站前工程都已完工，嶄新流線型的新站及美觀浪漫的站前廣場，有交響樂噴泉或公車轉運站及星空廣場，都讓市民看到了屏東的進步，所以今年元旦升旗典禮後健走，延續105年路線讓發展中的屏東市，展現在市民的眼前，在欣賞新建物景觀的同時，也能更熱愛這塊土地體認城市的榮光。

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