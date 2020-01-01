愛升旗的男人！元旦連趕3場　韓國瑜被順姨笑打臉：你別亂好不好

▲韓國瑜在2020年元旦當天，連趕3場升旗典禮，第一場是在左營世運主場館 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

2020年才剛開始的第一天，台灣各地都有舉辦升旗活動，而標榜「國旗」為競選策略的韓陣營，總統候選人韓國瑜自然少不了要參加，而且一早上連趕3場，其中一場還在台南舉辦；不過韓國瑜出席黃昭順在左營世運主場館舉辦的升旗典禮時，意外跟黃昭順爭論「先許願還是先唱歌」，兩個人還在台上互逗對方，讓黃昭順當場在舞台上也不顧形象，直嚷著叫韓國瑜「別鬧了」。

▲韓國瑜在2020年元旦當天，連趕3場升旗典禮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜高喊「中華民國萬歲」 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜是在1日清晨6點40分抵達現場，到場之後黃昭順表示要先「許願後唱歌」，不過韓國瑜卻認為應該要「先唱歌後許願」，雙方一度在「程序問題」中互相嘻鬧，讓黃昭順一度失控飆出「你別亂了好不好」，讓大家都笑了出來；隨後黃昭順也帶頭許下三個願望，第一願1月11日韓國瑜進總統府；第二願國民黨立委「全壘打」；第三個願望希望這面中華民國的國旗在這塊土地永遠飄搖。

就在黃昭順許下三個願望後，韓國瑜領唱改編生日快樂的「祝你新年快樂」後，就展開了升旗典禮，韓國瑜除了現場一起開口唱國歌以外，在國旗歌聲當中，看著緩緩升起的國旗，一度紅了眼眶，從表情當中看得出有著一份感動。最後還跟現場群眾一起呼口號「中華民國萬歲」後，結束韓國瑜在元旦的首場升旗典禮。

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▲韓國瑜在國旗歌聲當中，看著緩緩上升的國旗，再次紅了眼眶 。（圖／記者吳奕靖攝）