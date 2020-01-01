台中第一次！盧秀燕和109位元旦寶寶齊唱國歌　「愛你一定久」力抗空污

▲▼盧秀燕與市民一起參加元旦升旗。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府1日在府前廣場舉辦109年元旦升旗典禮，首度邀請109位元旦寶寶領唱國歌，最大86歲，最小僅2歲，還有特製7公尺長的巨大國旗，市長盧秀燕率市府團隊齊唱國歌，數千民眾參與盛會，人手一支國旗，旗海飄揚，盧除了表示109和2020代表著「愛你一定久」之外，並許願會全力抗空污、拚經濟。

市府前廣場升旗典禮在早上8點開始，迎旗儀式由20位台中女中樂儀旗隊手掌旗，迎接長720公分、寬480公分，比一般國旗約有4倍大的巨幅國旗進場，盧秀燕和市府團隊，以及109位穿上元旦T恤及國旗帽的元旦寶寶一起唱國旗，城市吉祥物石虎家族也到場與民眾互動，展現台中城市的活力。

▲盧秀燕開心和元旦寶寶合影。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，今年台中元旦升旗典禮別出心裁，首次由109位1月1日出生的元旦寶寶共同領唱，尤其元旦出生的寶寶，可以說非常幸運，相信這會是他們最難忘的生日回憶，也是最特別的升旗典禮，盧也希望這份幸運能帶給這個城市、國家幸運，祝福國家永盛昌隆，市民幸福快樂。

▲盧秀燕親切和市民打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

盧也許願表示，市府未來會全力改善空污、拚經濟，在教育文化、社會福利、交通建設等都會全力以赴，實施「富市台中、新好生活」目標。

▲台中女中樂儀隊帶來超大國旗進場。（圖／記者鄧木卿攝）

上午升旗活動也充滿亮點，除了專業舞團肚皮舞與芭蕾舞華麗開場之外，擁有58年歷史的台中女中樂儀隊、霧峰光正國小傳統醒獅鼓藝隊也帶來精彩演出，全東亞最大LED電視牆全程同步實況轉播，讓市民大飽眼福。

▲上千市民欣賞樂台中女中儀隊表演。（圖／記者鄧木卿攝）

另外，市府今年免費發送1萬支多功能萬用燈，吸引許多民眾天未亮就大排長龍，不到1小時就領取一空。

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