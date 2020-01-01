　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

抓綠鬣蜥換老鷹紅豆　防治外來入侵種全民一起來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣政府2020年持續理綠鬣蜥換老鷹紅豆活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府2020年持續理綠鬣蜥換老鷹紅豆活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府去年7月份起舉辦綠鬣蜥換老鷹紅豆活動，共捕抓到6000多隻，成效不錯，2020年將持續辦辦理這項活動。捕捉到的綠鬣蜥可送至屏東縣政府消防局屏東分隊及潮州分隊兌換贈品。

▲屏東縣政府2020年持續理綠鬣蜥換老鷹紅豆活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼綠鬣蜥換老鷹紅豆。

▲屏東縣政府2020年持續理綠鬣蜥換老鷹紅豆活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府農業處，南部地區很多民眾幾乎都在野外看過綠鬣蜥，牠的幼體顏色翠綠賣相討喜，有業者引進當作寵物販售，但隨著體型增長外觀也逐漸改變，成體外觀酷似「酷斯拉」，市場價格快速下跌，便遭民眾及業者大量棄養，造成野外族群迅速擴散，且啃食農作物，嚴重影響農民生計及危害本土生態環境。

為抑制綠鬣蜥野外族群持續擴散，屏東縣政府自民國2013年起啟動執行防治外來侵種計畫，及補助屏東縣野鳥學會進行捕捉及族群調查，並以民眾通報及河川、溪流附近區域為主要移除地點，防止綠鬣蜥繼續擴散危害。

農業處長黃國榮說，縣府歷年捕捉綠鬣蜥數量從2013年26隻到2017年1068隻、2018年1082隻，到2019年的6000多隻，由於綠鬣蜥繁殖力強，仍無法有效抑制野外族群擴散的速度。

去年7月份起，縣政府擴大辦理「綠鬣蜥移除獎勵計畫」，用在地農產品老鷹紅豆及滿州有機黑豆為獎勵贈品，鼓勵全民一起防治外來入侵種，收到不錯成果。

黃國榮說，獎勵計畫明年仍會繼續辦理，希望控制野外族群擴散現象，也呼籲，民眾捕捉體型較大的綠鬣蜥時，須注意牠尾巴掃動攻擊及注意不要被咬。

►Her新活動又來了！迎接新年，推出「2020愛妳愛妳」

ET快訊
孫道存服完3年刑出獄又裁定羈押禁見！無縫轉看守所過新年
歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」　網狂轟：沒文化真可怕
影片曝！韓國瑜高雄跨年晚會致詞　民眾怒吼下台狂比「倒讚」..
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

選舉較勁濃厚！　彰化藍綠候選人穿戰袍參加元旦升旗　

紅通通！彰化縣府元旦升旗上千名眾參加　王惠美：打造幸福宜居城市

抓綠鬣蜥換老鷹紅豆　防治外來入侵種全民一起來

專屬台南人的跨年晚會　黃偉哲率市府團隊與市民歡度跨年倒數時刻

愛吃辣嫁台灣種產銷履歷辣椒　「越南小辣椒」吳紅深辣椒出名　

台南歡度跨年深夜食堂撫慰心與胃　 黃偉哲與民眾一同品嚐台南味

「很想要一台腳踏車」　圓夢天使施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

嘉義市跨年晚會抽電動機車T型舞台　秀蘭瑪雅美聲登場

高雄罷韓餐廳公告「不投票不賣你」怒批年輕人！　揭開韓國瑜最奸詐手段

迎2020跨年　劍湖山世界主題樂園　全台唯一極光煙火秀

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

安心亞台中跨年「胸前拉鍊」險彈開！　「16分鐘不斷電」電音趴non stop

選舉較勁濃厚！　彰化藍綠候選人穿戰袍參加元旦升旗　

紅通通！彰化縣府元旦升旗上千名眾參加　王惠美：打造幸福宜居城市

抓綠鬣蜥換老鷹紅豆　防治外來入侵種全民一起來

專屬台南人的跨年晚會　黃偉哲率市府團隊與市民歡度跨年倒數時刻

愛吃辣嫁台灣種產銷履歷辣椒　「越南小辣椒」吳紅深辣椒出名　

台南歡度跨年深夜食堂撫慰心與胃　 黃偉哲與民眾一同品嚐台南味

「很想要一台腳踏車」　圓夢天使施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

嘉義市跨年晚會抽電動機車T型舞台　秀蘭瑪雅美聲登場

高雄罷韓餐廳公告「不投票不賣你」怒批年輕人！　揭開韓國瑜最奸詐手段

迎2020跨年　劍湖山世界主題樂園　全台唯一極光煙火秀

《反滲透法》定義不明　學者憂：兩岸學術交流也受影響

孫道存服完3年刑出獄…涉侵占裁定羈押禁見「無縫轉看守所過新年」

選舉較勁濃厚！　彰化藍綠候選人穿戰袍參加元旦升旗　

韓國瑜連趕2場高雄元旦升旗　「這套衣服」在紅藍白國旗裝中更出色！

巨無霸猩猩現身花蓮！超萌「稻草藝術節」開跑　17座療癒稻草動物隨你拍

紅通通！彰化縣府元旦升旗上千名眾參加　王惠美：打造幸福宜居城市

港警2020第7分鐘發射催淚彈！作家鄧小樺「路過」被射中…左眼受傷滿臉血

郭台銘批反滲透法「權力的暴行」　籲別讓國會一黨獨大　

華聞快遞／廣東印發加快發展海洋六大產業行動方案

私密處別用水柱衝！專家曝「妹妹老化」超虐洗法：肥皂＝殺菌大忌

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

百萬外套女韓粉被起底！一個月報警上百次

Live／韓陪跨年　燈光秀閃亮高雄

罷韓餐廳公告「不投票不賣」怒批年輕人

迎2020跨年　劍湖山世界施放全台唯一極光煙火秀

施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慘被關車上

嘉義市跨年晚會秀蘭瑪雅美聲登場

台南跨年晚會勤務圓滿完成

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

台南四草橋上南警搶救輕生男

首屆桃園金牌企業卓越獎　16企業榮獲

綠鬣蜥換老鷹紅豆　防治入侵種全民一起來

2020桃園元旦升旗暨健走　大送好康

更多熱門

相關新聞

19歲男龍磐公園看日出　失足墜坑洞

19歲男龍磐公園看日出　失足墜坑洞

2020元旦屏東龍磐公園清晨發生一起意外，一名19歲的男大生到場準備迎接新年曙光，不料卻未注意腳下地形，一時失足跌墜3層樓、約10米深的坑洞中。救護人員獲報後急忙到場，並將該名民眾救起，所幸其意識清楚，雖全身多處擦傷，但暫無生命危險，目前已送醫治療。

2020電影！5部女英雄電影來了

2020電影！5部女英雄電影來了

101晚會散場塞爆　北捷3線離場避人潮

101晚會散場塞爆　北捷3線離場避人潮

101煙火迎2020　《ETtoday》祝新年快樂

101煙火迎2020　《ETtoday》祝新年快樂

「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

關鍵字：

綠鬣蜥老鷹紅豆2020屏東縣政府

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

快訊／恭喜！包小松愛主播張雅婷13年「晉升人夫」

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

Bella跨年前PO高以翔合照：你的愛讓我生命完整

泫雅舞台「上下交疊男友」摩擦

謝和弦苗栗跨年飆唱《謝謝妳愛我》炸翻全場！

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面