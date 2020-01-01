抓綠鬣蜥換老鷹紅豆　防治外來入侵種全民一起來

▲屏東縣政府2020年持續理綠鬣蜥換老鷹紅豆活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府去年7月份起舉辦綠鬣蜥換老鷹紅豆活動，共捕抓到6000多隻，成效不錯，2020年將持續辦辦理這項活動。捕捉到的綠鬣蜥可送至屏東縣政府消防局屏東分隊及潮州分隊兌換贈品。

▲▼綠鬣蜥換老鷹紅豆。



縣府農業處，南部地區很多民眾幾乎都在野外看過綠鬣蜥，牠的幼體顏色翠綠賣相討喜，有業者引進當作寵物販售，但隨著體型增長外觀也逐漸改變，成體外觀酷似「酷斯拉」，市場價格快速下跌，便遭民眾及業者大量棄養，造成野外族群迅速擴散，且啃食農作物，嚴重影響農民生計及危害本土生態環境。

為抑制綠鬣蜥野外族群持續擴散，屏東縣政府自民國2013年起啟動執行防治外來侵種計畫，及補助屏東縣野鳥學會進行捕捉及族群調查，並以民眾通報及河川、溪流附近區域為主要移除地點，防止綠鬣蜥繼續擴散危害。

農業處長黃國榮說，縣府歷年捕捉綠鬣蜥數量從2013年26隻到2017年1068隻、2018年1082隻，到2019年的6000多隻，由於綠鬣蜥繁殖力強，仍無法有效抑制野外族群擴散的速度。

去年7月份起，縣政府擴大辦理「綠鬣蜥移除獎勵計畫」，用在地農產品老鷹紅豆及滿州有機黑豆為獎勵贈品，鼓勵全民一起防治外來入侵種，收到不錯成果。

黃國榮說，獎勵計畫明年仍會繼續辦理，希望控制野外族群擴散現象，也呼籲，民眾捕捉體型較大的綠鬣蜥時，須注意牠尾巴掃動攻擊及注意不要被咬。

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