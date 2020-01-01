　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從小補習+才藝！他好奇：真的有用嗎？　鄉民激辯...點破「大人很矛盾」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 鋼琴,彈鋼琴,男孩,音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲很多人小時候都學過鋼琴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人國小下課後，都還要去上珠心算、英文等課程，國高中更是在幾百人的補習班教室待到晚上9、10點。有網友就好奇從小補這麼多，對未來到底有沒有幫助，貼文一出吸引網友激辯，還有人點破父母們矛盾的一點。

有網友日前在PTT女版以「小時候補一堆習／才藝有用嗎」為題發問，他回想自己國中前曾上過畫畫、書法、打擊樂、鋼琴和珠算等才藝，每樣都至少有學半年以上。

請繼續往下閱讀...

到了國小高年級和國中階段，原PO就被送去上學科的全科班，「國英數自然社會+古文，一週8堂課，一堂課3小時。」他好奇補這麼多到底有沒有幫助，詢問鄉民們是否覺得此舉是「揠苗助長」的行為。

▲▼補習班,南陽街。（圖／資料照）

▲補習班示意圖。（圖／本報資料照）

貼文一出，有一部分的網友表示補習似乎對人生沒什麼用處，「完全沒用，我小時候三年鋼琴全部忘光」、「沒用啊，只是家長不想看小孩在家裡煩才送」、「才藝在彰顯家庭財力用的」、「送去給老師顧，對爸媽比較有用」。

不過也有一票人認為多少有效，「以前補了好多年心算，我現在算錢算很快」、「覺得有用，一種打底的概念，萬一以後有興趣上手也比較快」、「從小學英文真的有用」、「學過鋼琴，把妹蠻有用的」。

很大部分的網友則表示「有沒有用不是重點」，小時候若有機會多接觸不同的事物和才藝，其實也不是壞事，也許還能提早發現自己的興趣。不過「開不開心」才是重點，很多時候就算是喜歡的東西，一旦被逼迫，都可能成為壓力來源、進而排斥。

此外，還有人點出「大人的矛盾」，他認為在「不要過量」的前提下，有些才藝的確可以陶冶性情，但很多大人要孩子從小學東學西，長大後卻要他們不要做那些對課業、工作「沒有幫助」的事，「小時候因為學了畫畫所以喜歡畫畫，長大後叫你不要畫畫，給我去讀書這樣。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
中職／中信兄弟宣布王建民接任二軍客座投手教練
LIVE／紐約時報廣場倒數2020！全球10億人關注跨年水晶
查到了！柯文哲爆楊蕙如鑽漏洞「1張發票核銷2單位」將送檢調
男大生騎車亂入跨年演唱原因曝光！與吳宗憲同台「尷尬站3分鐘」
浩子忍半年「跨年直接開酸外遇」：有人2019...　阿翔秒變
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嬰半夜哭鬧突安靜！母客廳泡奶粉「嚇到衝回房間看」　阿祖說原因：別害怕

跨年接兵單！桃園哥爽喊「不用苦惱怎麼過了」　網笑：嘴一輩子...老鳥卻狂讚

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！神手媽笑：整小孩好療癒　超猛手藝被讚爆

低頭抓「無糖茶」來灌！他被「冰涼口感」嚇傻…細看狂罵：想殺同事嗎？

外送員大雨全濕！兩寶媽付1070元：他一直跟我說對不起　心疼原因曝光

網購業者小心！1/16起禁賣危害人體「毒化物質」違者最高罰30萬

108年公費留考130人上榜　錄取率21.9%創歷年新高

國家級「重要口述傳統」跨年夜授證！泰雅族保存者林明福獲人間國寶證書

成追雙軌1/3通車！台鐵限量千份「有囍車票」同步開賣

從小補習+才藝！他好奇：真的有用嗎？　鄉民激辯...點破「大人很矛盾」

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

網購業者小心！1/16起禁賣危害人體「毒化物質」違者最高罰30萬

108年公費留考130人上榜　錄取率21.9%創歷年新高

國家級「重要口述傳統」跨年夜授證！泰雅族保存者林明福獲人間國寶證書

成追雙軌1/3通車！台鐵限量千份「有囍車票」同步開賣

從小補習+才藝！他好奇：真的有用嗎？　鄉民激辯...點破「大人很矛盾」

郭綜合醫院國欣護理之家長者　參觀吳園及王育德紀念館

獨／電影《武狀元蘇乞兒》「睡夢羅漢」夢時代跨年　民眾讚爆：真當自己家

2020竹市元旦升旗登場！幻象戰機衝場　行銷大使河馬樂樂同歡

夜晚→日出→藍天⋯搭專機、上高山迎曙光！「全台最美升旗典禮」在玉山

3000元炸物被棄單！老闆跨年夜「免費放送」　在地人一看地點：這家很好吃欸

中職／兄弟釋出林王啟瑋等3人　留下楊子亦、林丞軒

100間房子賣給200多人！建商、開發商輪流賣　民眾簽約後竟流落街頭

蔡英文2日破天荒「站路口」拜票　維安升級！穿防彈背心、狙擊手戒備

男大生騎車亂入跨年演唱！與吳宗憲同台「尷尬站3分鐘」　自曝原因：就帥而已啊

元旦健走迎新年　活力海巡齊向前

迎2020跨年！雲林三好國際酒店舉辦復古歡樂派對

中職／中信兄弟宣布　王建民接任二軍客座投手教練

墾丁元旦凌晨傳街頭鬥毆！警出動快打部隊壓制20人送辦

小S被催眠成功崩潰大哭　緊閉雙眼「我走不出去」：差點心悸

虎尾鎮公所首舉辦元旦升旗健走活動　湧入5000多人參加

生活熱門新聞

性工作者驗出愛滋　竹苗、雲林中鏢

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

101煙火迎2020　《ETtoday》祝新年快樂

酒店妹變「通靈少女」　三太子附身正妹耍萌

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！

即／3:10搖一大下！花蓮4.8極淺層地震

跨年接兵單！桃園哥爽喊：不用苦惱了

寶寶半夜哭鬧突安靜　母衝回房間…阿祖說原因：別害怕

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

兩寶媽叫外送付1070元：他一直跟我對不起　心疼原因曝

升級冷氣團！苗栗以北降剩11°C

即／悠遊卡驚傳大當機　捷運全線運量破200萬

3000元炸物被棄單！　老闆跨年夜「免費放送」

男童搶走玩具...兒拿回竟被反咬一句　網全怒了

更多熱門

相關新聞

倒數完「6小時黑暗活動」小夫妻傻眼

倒數完「6小時黑暗活動」小夫妻傻眼

揮別2019年，許多人會與親朋好友相聚，共同迎接嶄新的一年。就有網友昨天收到姊夫的訊息，表示家裡今天有特別活動，然而真相超悲催，鄉民們也忍不住笑虧，「少子化...國家對策，敬請配合響應。」

4大研所畢業！工科男「不到45K」年終抱蛋

4大研所畢業！工科男「不到45K」年終抱蛋

聯誼找結婚對象！網秒篩這職業：太多地雷

聯誼找結婚對象！網秒篩這職業：太多地雷

「跟家人聊政治不吵架」幸運嗎　苦主嘆翻

「跟家人聊政治不吵架」幸運嗎　苦主嘆翻

老闆幫升等「香蕉牛奶」一看無言：泡整根

老闆幫升等「香蕉牛奶」一看無言：泡整根

關鍵字：

補習才藝PTT

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台」傻住

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

搭相親對象的車！正妹慘遭截肢

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面