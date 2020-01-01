從小補習+才藝！他好奇：真的有用嗎？　鄉民激辯...點破「大人很矛盾」

▲很多人小時候都學過鋼琴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人國小下課後，都還要去上珠心算、英文等課程，國高中更是在幾百人的補習班教室待到晚上9、10點。有網友就好奇從小補這麼多，對未來到底有沒有幫助，貼文一出吸引網友激辯，還有人點破父母們矛盾的一點。

有網友日前在PTT女版以「小時候補一堆習／才藝有用嗎」為題發問，他回想自己國中前曾上過畫畫、書法、打擊樂、鋼琴和珠算等才藝，每樣都至少有學半年以上。

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到了國小高年級和國中階段，原PO就被送去上學科的全科班，「國英數自然社會+古文，一週8堂課，一堂課3小時。」他好奇補這麼多到底有沒有幫助，詢問鄉民們是否覺得此舉是「揠苗助長」的行為。

▲補習班示意圖。（圖／本報資料照）

貼文一出，有一部分的網友表示補習似乎對人生沒什麼用處，「完全沒用，我小時候三年鋼琴全部忘光」、「沒用啊，只是家長不想看小孩在家裡煩才送」、「才藝在彰顯家庭財力用的」、「送去給老師顧，對爸媽比較有用」。

不過也有一票人認為多少有效，「以前補了好多年心算，我現在算錢算很快」、「覺得有用，一種打底的概念，萬一以後有興趣上手也比較快」、「從小學英文真的有用」、「學過鋼琴，把妹蠻有用的」。

很大部分的網友則表示「有沒有用不是重點」，小時候若有機會多接觸不同的事物和才藝，其實也不是壞事，也許還能提早發現自己的興趣。不過「開不開心」才是重點，很多時候就算是喜歡的東西，一旦被逼迫，都可能成為壓力來源、進而排斥。

此外，還有人點出「大人的矛盾」，他認為在「不要過量」的前提下，有些才藝的確可以陶冶性情，但很多大人要孩子從小學東學西，長大後卻要他們不要做那些對課業、工作「沒有幫助」的事，「小時候因為學了畫畫所以喜歡畫畫，長大後叫你不要畫畫，給我去讀書這樣。」

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