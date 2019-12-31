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4大研所畢業！工科男「月薪不到45K」...年終抱蛋　土木人比慘：碩畢一堆35K

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▲▼男友,辦公,上班。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

在低薪窮忙的時代，普遍來說，理工相關行業雖然爆肝，但薪資相對優渥。然而，這名畢業於四大研所工學院的男網友，待遇卻普普通通，更沒有所謂的年終，這讓不少鄉民吃驚，直呼「還不如跑熊貓。」

頂著高學歷又是工學院出身的他，今年已30多歲，目前在北部工作，但月薪不到4萬5，連年終都幾乎為0。對於尷尬現況，男網友忍不住在PTT發文，「算是正常嗎？有沒有八卦？」

請繼續往下閱讀...

看到原po的例子，許多鄉民表示，「不正常，四大至少60k」、「這是個人問題吧，聯發科新人就76k了」、「學店大學畢業都比這個好」、「我四大文組，年薪90萬，跳產業年薪70萬」、「起薪就應該要4萬了，到30歲差不多6萬」。

▲工科男發文求問。（圖／翻攝自PTT）

▲工科男發文求問。（圖／翻攝自PTT）

但不少理工科系的朋友認為，工學院一堆鳥科系，所以領這樣的薪水並不意外，「你有年終的話，薪水可能會只有39k」、「我覺得是土木，因為我也是啊」、「土木連4萬都不到，不要太看得起土木」、「我冷門工學院的，學長們都去台積賣肝了，考慮一下吧」、「土木碩畢一堆35k，月休6沒加班費」

另外，也有過來人安慰道，「我跟你一樣、非電資，但是當初想寫程式，先去一間小公司，年薪大概60K而已，後來熬了3年跳去大公司，現在年薪超過一開始的3倍以上」

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