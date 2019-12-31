百萬外套女韓粉被起底！丈夫、兒子移居澳洲…一個月報警上百次「鄰居看到就躲」

▲砸百萬買外套女韓粉被起底。（圖／翻攝《東森新聞》，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日出席愛心公益拍賣會，身上的原味外套被一名謝姓女教師以100萬的高價買下，引起外界熱議。這名謝姓女教師隨後被起底，曾大鬧百貨、發生多起退貨糾紛，更是被鄰居爆料「一個月報警好幾百通」，讓人看到就退避三舍。

謝姓退休女教師買下原味外套後，當場抱著朋友又叫又跳，對鏡頭興奮大喊「前沒有亂花」、「可以感受到韓國瑜的溫暖，很幸福」。不過事件才過沒多久，就有人認出，其實這名謝姓退休教師是有名的「高雄退貨姐」，讓百貨的櫃姐相當頭痛，因為「昨天付錢了，還是明天會退貨」。

謝姓女教師遭起底，2016年曾大鬧百貨公司，從地下一樓一路買到七樓，買了小型家電、廚具、香氛產品等物品，但隔天全都拿去退貨，甚至與櫃姐發生糾紛，當場砸電話。此外，她2016年3月還與計程車司機發生衝突，當街暴走狂比中指，畫面全都被錄下。

▼百萬買韓國瑜原味外套 謝女遭爆涉多起退貨糾紛。（圖／翻攝《東森新聞》）



根據《東森新聞》報導，謝姓女教師的鄰居指出，謝老師的丈夫與兒子因為受不了謝老師的個性，都已移居澳洲，謝老師平常獨居，時常與人發生糾紛。附近鄰居說到，雖然謝老師曾在國小擔任老師，但時間不長，幸好家裡有兩間房子，生活還算過得去。

一名鄰居說到，因為謝老師看到騎機車暫停在紅線，或是機車停放在紅線的情況，就會打電話報警，「一個月報警好幾百通」，讓附近的住戶都抱持著「能躲就躲」的心態。

▼砸百萬買外套女韓粉被起底。（圖／翻攝《東森新聞》，請勿隨意翻拍，以免侵權）



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