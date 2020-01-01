影／市長回來了！韓國瑜陪萬人倒數　無人機燈光秀「高」閃耀夜空

記者許力方／綜合報導

全台各縣市舉辦跨年晚會，金曲歌王蕭敬騰、鐵肺歌后丁噹、畢書盡等大咖現身高雄，夢時代跨年派對31日晚間7時登場，最後將有150架無人機在空中排列表演，陸續組成OPEN將、LOVE、及「高」字等圖案，連請假拚大選的市長韓國瑜，也在深夜11時50分許登台，在高雄與市府團隊一起登台，絕美燈光秀下，陪市民倒數迎接2020新年到。

蕭敬騰在高雄！夢時代跨年晚會今年邀請了安心亞、丁噹、郭靜、李玖哲、陳勢安等大咖演出，晚間7時許登場，嗨唱4小時，直到深夜11時40分韓國瑜也攜手市府團隊合體登台，陪市民倒數迎接2020年。韓國瑜致詞時表示，「全世界都在看高雄跨年，大家一起搭著2019這班夜車，將煩惱拋到九霄雲外，我們一起用熱情迎接2020年，充滿希望快樂的一年！」

無人機燈光秀在高空排列成LOVE、「高」字、OPEN將、藍鯨、摩天輪等圖案，讓韓國瑜抬頭看得目不轉睛，高喊「比煙火秀還好看。」據悉，韓國瑜隨後元旦一大早也將在台南、高雄升旗。

▲韓國瑜出席高雄夢時代跨年晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）



除了夢時代，義大世界今年一樣推出無人機表演秀，深夜11時52分起到11時58分先出動400台無人機，來場長達6分鐘的燈光秀，並於午夜12時，另外並施放999秒璀璨煙火，最受矚目的就是日本引進的12吋「尺玉煙火」，且施放量也達全台煙火史上之最，煙火面積約達2個摩天輪大小，最佳視角有6個位置，晚間開始已經擠滿人潮。

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▼高雄夢時代跨年晚會，眾星雲集。（圖／夢時代）

