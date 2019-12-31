影／林鄭拍片總結2019年：反修例動盪「我是特首責無旁貸」

▲林鄭月娥拍攝新年影片。

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥31日透過政府新聞處發布一支題為「社會早日復和，香港重新出發」的影片，她在影片中表示，香港因反修例引起的動盪已持續超過半年，市民感到痛心、焦慮與失望，她作為行政長官責無旁貸，「我相信我們可以再一次克服困難，重建香港。」

林鄭月娥指出，2019年香港經歷了前所未有的嚴峻挑戰，因反修例而引起的社會動盪，持續了超過半年，大家也很希望盡快走出困局，面對這個情況，市民覺得痛心、焦慮、失望，甚至憤怒，作為行政長官，她責無旁貸，會虛心聆聽，為社會尋找出路。

林鄭月娥提到，在尋找出路的過程中，政府亦會堅守一國兩制的原則，以及維護法治這個核心價值，要香港穩步前行，「政府除了要處理面前的困難，亦要承認我們在制度上的不足，和社會多年來累積的深層次矛盾。」

▼香港反送中遊行 。（圖／記者黃彥傑攝）



林鄭月娥還說，香港人過往憑着毅力和智慧，安然渡過了不少風浪，「我相信我們可以再一次克服困難，重建香港，新的一年帶來新的希望，願社會早日復和，

市民融洽相處，香港可以重新出發。」

除了林鄭月娥，財政司司長陳茂波、勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆也都出現在影片中。

財政司司長陳茂波表示，過去一年，香港面對內憂外患，經濟受到沉重打擊，不少企業經營困難，失業率亦上升，「我們已經推出了多輪支援措施，希望可以減輕經濟下行對中小企和市民帶來的壓力，在金融市場方面，我們做了大量的防禦工作，金融體系及聯繫匯率維持穩定，市場有秩序地運作，只要恢復社會秩序，我們齊心努力，一定可以跨過眼前的困難，再創高峰。」

▼示威者設置路障 。（圖／記者黃彥傑攝）



運輸及房屋局局長陳帆表示，為了增加房屋供應，政府在土地開拓、規劃以至改變用途都做了大量的工作，亦盡力壓縮基礎建設、公屋設計及建造的時間，務求加快供應，雖然公營房屋的供應有所改善，但在未來10年與預計供求仍然有落差，「我們會繼續努力覓地建屋，增加公營房屋的供應，亦會加大力度，推動過渡性房屋，以紓緩輪候公屋及居住環境惡劣家庭的困難，為他們提供適切的過渡居所。」

勞工及福利局局長羅致光表示，由於內外因素，香港的失業率持續上升，政府透過僱員再培訓局，提供一些增值計劃，其中當然還有津貼，「未來我們亦會就綜援計劃，以及在職家庭津貼，作出實質和顯著的改善。」