　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

后豐大橋女師墜橋命案！2被告煎熬17年獲無罪　含淚步出法庭換上「自由人」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 女老師墜橋案，男友王淇政（左2）與友人洪世緯（右2） 。（圖／記者白珈陽攝）

▲ 女老師墜橋案，男友王淇政（左2）與友人洪世緯（右2）獲無罪。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

發生在17年前的台中后豐大橋命案，安親班女教師陳琪瑄與男友王淇政相約談判分手，卻墜橋身亡。事後王淇政與友人洪世緯分別辦判刑15年、12年半，但2018年5月底，台中高分院提起再審，經過1年多的審理，台中高分院31日中午11點正式宣判2人無罪，而王淇政走出法庭時，眼眶泛淚與母相擁，並換上白色「自由人」衣，感謝司法還他清白。

回顧案情，2002年12月7日，王淇政和洪世緯與幾名好友於6日晚間11時許到夜市吃宵夜，事後陳琪瑄要求王男到后豐大橋與她談分手，王男遂搭乘友人洪世緯的車赴約。當時，洪男因認為不便在場，再加上車胎沒氣，於是自行離開到加油站打氣。

然而，當洪男回到現場後，卻見到王男趴在橋邊護欄上，才得知陳女墜落橋下。洪男當下立刻呼叫救護車，而王男則到橋下找陳女，洪男隨後也跟到橋下，並請當時正在釣蝦的證人王清雲幫忙照亮，2人在找到陳女後也立刻將她送醫，但她仍不治身亡。

檢方2005年以共同殺人罪嫌，對2人提起公訴。一二審均認定有罪，將王淇政、洪世緯分別判刑15年與12年6月，全案定讞。不過，，義務辯護律師團自2012年起，向台中高分院聲請再審。台中高分院也不斷駁回再審聲請，直到2017年6月間，已經10度駁回聲請。

▲▼ 女老師墜橋案，男友王淇政（左2）與友人洪世緯（右2） 。（圖／記者白珈陽攝）

最高法院也在2018年2月間，罕見針對本案自為判決。最高法院認為本案重要證人王清雲在最初的4次作證，均供稱「未聽見死者與王淇政吵架之內容，未看見死者如何墜橋。」但之後卻翻異前詞，改稱清楚聽見雙方爭吵內容，因此有必要釐清實情。另外最高法院也認為，為了避免嚴重損及訴訟當事人權益，裁准重啟再審程序。

經過了1年多的審理，台中高分院31日中午11點宣判王男及洪男2人無罪，煎熬了17年的王男走出法庭時，情緒相當激動，眼眶泛淚與母親相擁，並換上白色「自由人」上衣。

王淇政表示，很感謝大家的加油打氣，也謝謝家人的支持，「他們沒有一句抱怨，就是要今天的清白而已。」而洪男則表示，這些日子以來他失去了至親，但也認識許多願意幫助他的朋友，非常感謝各位。

他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
美艷妻被「大咖天王」約砲！曝線索「形象超好、紅遍全亞洲」網指
不爽韓國瑜辯論會「亂講話」 新北國民黨里長氣到退黨：我改挺蔡
微博瘋傳「武漢確診7宗SARS」　官方：海鮮市場出現不明原因
被郭彥均欺負「女星年薪500萬背景超狂」！經紀公司創辦人起底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

土豪哥開趴小模慘被「毒死」爆案外案　傳播妹「醬醬」找密醫打排毒針遭起訴

豆導性侵案女證人現身！　鈕承澤7度出庭微笑回記者：新年快樂

4件朱銘木雕假貨賣160萬　收藏家拿不到保證書怒告「美麗女製作人」

大兒子2歲就離婚「再嫁夫離世」　生母求每月1萬養弟妹輸了

台大教授批故宮政策遭「查水錶」　癌母嚇傻急叩媳：警察要抓他！

床戰忽覺前男友「沒這麼硬」拔刀殺了他！情堪憫恕判13年

超驚險！　台東貨櫃車失控撞護欄「險墜百米懸崖」　

騎士肇逃畫面曝光！男子橫越馬路被撞…後方機車高速「輾爆」他的頭

后豐大橋女師墜橋命案！2被告煎熬17年獲無罪　含淚步出法庭換上「自由人」

台大教授蘇宏達PO文「被查水表」　南港警：「違法行為仍在進行」未逾期

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

造勢脫衣嗆：拎北金價生氣 X！　韓國瑜致詞誤稱「2300萬台胞」

玄彬用肉身幫孫藝真擋子彈　最後關頭騎檔車衝出來..根本帥瘋

呸姐「提頭」來了！蔡依林演唱會開跑　登7層樓高空降小巨蛋

希澈首談雪莉、具荷拉！　認了收養貓咪「看到牠就哭」

拍網紅美照So Easy一秒變女神　林進、琳妲靠「美研社」神助攻！

土豪哥開趴小模慘被「毒死」爆案外案　傳播妹「醬醬」找密醫打排毒針遭起訴

豆導性侵案女證人現身！　鈕承澤7度出庭微笑回記者：新年快樂

4件朱銘木雕假貨賣160萬　收藏家拿不到保證書怒告「美麗女製作人」

大兒子2歲就離婚「再嫁夫離世」　生母求每月1萬養弟妹輸了

台大教授批故宮政策遭「查水錶」　癌母嚇傻急叩媳：警察要抓他！

床戰忽覺前男友「沒這麼硬」拔刀殺了他！情堪憫恕判13年

超驚險！　台東貨櫃車失控撞護欄「險墜百米懸崖」　

騎士肇逃畫面曝光！男子橫越馬路被撞…後方機車高速「輾爆」他的頭

后豐大橋女師墜橋命案！2被告煎熬17年獲無罪　含淚步出法庭換上「自由人」

台大教授蘇宏達PO文「被查水表」　南港警：「違法行為仍在進行」未逾期

新北U18／吳皓文5戰後援三溫暖　未來先念大學再拼職棒

2019西洋大事件：納斯小子19週冠軍破瑪麗亞凱莉紀錄！麥莉情斷雷神弟

林俊宏／專家證人交互詰問　不要再有下個黃慧夫

土豪哥開趴小模慘被「毒死」爆案外案　傳播妹「醬醬」找密醫打排毒針遭起訴

豆導性侵案女證人現身！　鈕承澤7度出庭微笑回記者：新年快樂

澳洲野火整片天空「染成血色」　滾燙灰燼掉落…4000人躲水裡逃難

300隻鴨離家出走馬路上亂衝　警察幫趕回家飼主錦旗道謝

張善政：陳歐珀問政只會鬧笑話　陳：檢討別人前先檢討自己吧！

于美人看反滲透法：為了抓一個邱毅　讓200萬台商不敢回家

有火腿吐司、飯糰與生滾粥品　金葉名氣餅也推早餐系列

社會熱門新聞

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

連千毅蹲監獄　老東家「蘭庭國際」切割回歸

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

竹科女失去清白　5個月後發現懷孕

租福斯載媽天降巨石！差10公分被砸死

蔣友柏遭爆離婚還拖欠撫養費！前妻怒上法庭追討

快訊／中和駕駛肇逃　男倒地遭輾慘死

快訊／衝進三重碧華國小「砰砰兩聲」　嫌背部中槍

結婚簽愛妻宣言　人夫疑劈腿多女訊息曝光…豪宅飛了

妻子不回家過夜　3寶爸衝公司見綠光

新竹賭盤數字曝光　他：政見辯論後更恐怖

卑微示愛信曝光　廚師不敵女友狂要錢索命

更多熱門

相關新聞

無罪推定落實了嗎？ 法官判案持平中立 不能受輿論影響｜行動法庭 第46集

無罪推定落實了嗎？ 法官判案持平中立 不能受輿論影響｜行動法庭 第46集

新聞上可以看到許多案件，經年累月，官司纏訟，最後終於獲判無罪，無罪的理由，很多是被告在法庭上，無法獲得正義的審判程序，受盡冤曲。類似這種在審判程序中，法官以自己在審判前早已形成預斷，沒有按照證據法則來審判，當然是違反了無罪推定原則。究竟什麼是無罪推定？法庭上是否貫徹無罪推定？所謂的「平反」案件，是什麼原因導致？行動法庭邀請到司法院調辦事法官鄭昱仁，和台灣刑事辯護律師協會理事陳奕廷律師，一起到現場討論。

北海劣油案　負責人夫婦無罪確定

北海劣油案　負責人夫婦無罪確定

印度鬼屋11口之家全亡　9屍掛大廳

印度鬼屋11口之家全亡　9屍掛大廳

女大生控男硬逼口交　半年後提告判無罪

女大生控男硬逼口交　半年後提告判無罪

女童驚曝：阿伯摸我！媽嚇傻提告　結局竟反轉

女童驚曝：阿伯摸我！媽嚇傻提告　結局竟反轉

關鍵字：

后豐墜橋命案無罪自由人

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

詹惟中表態挺韓國瑜怒了！活了56年第1次要投票

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

韓國瑜「膝蓋走路」　學者：勝選氣勢已凝聚

夫激吻陳綺貞卻騙說「去看書」正宮淚崩

國中操場埋屍案　真相遲到16年

12星座說謊王！唐綺陽：第1名根本沒有良心

6惡狼姦殺22歲女大生　3判死3重刑

上原亞衣自曝拍片收入　難忘以一尬百

快訊／三重碧華國小傳2聲槍響　警追拒檢嫌對峙中

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

《我獨》朴娜勑出道13年首得大賞「哭到手抖」！

有沒有偷吃花枝？證據噴英鬥滿臉

韓粉6罪狀出征臉超腫！「萬老師」撿火箭炮反擊

等10個月！汪遭退落養寞回收容所

更多

最夯影音

更多
蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」

蔡英文酸：人民不關心膝蓋走路　「你不敢講的那個國家，叫中國」
韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

韓陣營稱辯論「禁帶手機」未達共識　李俊俋打臉：已聲明上台前交給幕僚

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　 韓霸氣「轉頭就走」秒變邊緣人

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

不滿碗太小！她「咆哮飆罵嫌店家」正義妹出聲遭罵哭...眾人全怒炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面