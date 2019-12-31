后豐大橋女師墜橋命案！2被告煎熬17年獲無罪　含淚步出法庭換上「自由人」

▲ 女老師墜橋案，男友王淇政（左2）與友人洪世緯（右2）獲無罪。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

發生在17年前的台中后豐大橋命案，安親班女教師陳琪瑄與男友王淇政相約談判分手，卻墜橋身亡。事後王淇政與友人洪世緯分別辦判刑15年、12年半，但2018年5月底，台中高分院提起再審，經過1年多的審理，台中高分院31日中午11點正式宣判2人無罪，而王淇政走出法庭時，眼眶泛淚與母相擁，並換上白色「自由人」衣，感謝司法還他清白。

回顧案情，2002年12月7日，王淇政和洪世緯與幾名好友於6日晚間11時許到夜市吃宵夜，事後陳琪瑄要求王男到后豐大橋與她談分手，王男遂搭乘友人洪世緯的車赴約。當時，洪男因認為不便在場，再加上車胎沒氣，於是自行離開到加油站打氣。

然而，當洪男回到現場後，卻見到王男趴在橋邊護欄上，才得知陳女墜落橋下。洪男當下立刻呼叫救護車，而王男則到橋下找陳女，洪男隨後也跟到橋下，並請當時正在釣蝦的證人王清雲幫忙照亮，2人在找到陳女後也立刻將她送醫，但她仍不治身亡。

檢方2005年以共同殺人罪嫌，對2人提起公訴。一二審均認定有罪，將王淇政、洪世緯分別判刑15年與12年6月，全案定讞。不過，，義務辯護律師團自2012年起，向台中高分院聲請再審。台中高分院也不斷駁回再審聲請，直到2017年6月間，已經10度駁回聲請。

最高法院也在2018年2月間，罕見針對本案自為判決。最高法院認為本案重要證人王清雲在最初的4次作證，均供稱「未聽見死者與王淇政吵架之內容，未看見死者如何墜橋。」但之後卻翻異前詞，改稱清楚聽見雙方爭吵內容，因此有必要釐清實情。另外最高法院也認為，為了避免嚴重損及訴訟當事人權益，裁准重啟再審程序。

經過了1年多的審理，台中高分院31日中午11點宣判王男及洪男2人無罪，煎熬了17年的王男走出法庭時，情緒相當激動，眼眶泛淚與母親相擁，並換上白色「自由人」上衣。

王淇政表示，很感謝大家的加油打氣，也謝謝家人的支持，「他們沒有一句抱怨，就是要今天的清白而已。」而洪男則表示，這些日子以來他失去了至親，但也認識許多願意幫助他的朋友，非常感謝各位。

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