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台南人倫悲劇！小六女尋母3日「疑遭勒頸亡」　追查赫見繼父成浮屍

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記者黃翊婷／綜合報導

37歲的阮姓女子本月16日失聯，12歲的女兒和保母一同前往租屋處查看，聞到屋內有奇怪的味道，立即報警破門而入，沒想到母親已經陳屍在臥室裡。由於阮女再嫁的陳姓丈夫在16日凌晨曾經返家，3天後卻在嘉義布袋外海被發現遺體，檢警初步研判，可能是丈夫先殺死妻子再輕生，全案目前仍在調查當中。

▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲阮女失聯3天，被發現時已經成為一具冰冷的遺體。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

根據《中國時報》報導，阮女先前有過一段婚姻，2年多前和陳男結婚，兩人因為工作關係在台南新營租屋，假日才會和女兒團聚；但自從16日起女兒就無法聯繫上媽媽，擔心可能發生什麼事，19日趕緊和保母一同前往租屋處看看，無奈敲門都沒有得到回應，屋裡還傳出一股異味，這才決定報警破門，沒想到一進屋就看到母親上半身赤裸陳屍在臥室地板，遺體腫脹，明顯已經死亡多時。

更離奇的是，檢警懷疑涉嫌重大的陳男也在當天被發現死於嘉義布袋外海。由於阮女的遺體24日經過相驗確認喉骨骨折，不排除是受到外力勒斃，加上屋內沒有遭到破壞的痕跡，16日當天還有鄰居聲稱聽到夫妻倆吵架的聲音，檢警初步推測，應該是丈夫先殺了妻子再輕生，目前已經通知女方家屬來台處理後事，但詳細的死因以及事發過程，仍有待進一步調查釐清。

▼檢警懷疑陳男應該是畏罪自殺。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

▲▼ 黑影,租屋,變態,靈異,租房,影子 。（圖／免費圖庫stocksnap）

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