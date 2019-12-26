16歲女兒交往男大生！無業爸「擔心早戀」狠下死手…持刀虐殺後樓梯間焚屍

▲男大生和女友合照。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

北京一大學20歲的男大生日前跟隨女友的父親離開學校，沒想到2天後喪命於北京朝陽新苑1號樓樓梯間，遺體多部分都燒成灰。事後，警方告知死者家屬，他生前被女友父親怒捅多刀，脖子、腹部都被捅爛，失血過多後死亡，死後還被焚屍。

據《紅星新聞》報導，死者牛姓男生的父親12月9日上午8時14分接到從兒子手機打過來的電話，對方稱「自己為牛男女友的徐姓父親」，並要求他立馬從內蒙古趕來北京處理2個孩子之間的事。父親回憶，「具體也沒說是什麼事，就說是倆孩子出了事，要我必須過去。」

據悉，牛男今年20歲，為北京社會管理職業學院學生，徐姓女友為北京某高中學生。父親回憶，兒子與女方是玩遊戲認識，已經交往1年了；女孩上高中，今年16歲，「兩人感情挺好，沒聽說什麼矛盾。」

▲男大生被女友爸殘殺後焚屍。（圖／翻攝自紅星新聞）

翻牛男的微信朋友圈發現，大部分內容都與女友有關。而對於女方父母是否知情這段戀情，父親搖頭表示，並不清楚對方是否知道。死者舅舅猜測，徐父去學校找孩子，或許是因為2人交往的問題，「覺得自己女兒年紀小吧，這種早戀的行為可能會讓對方父母生氣。」

牛男家屬表示，9日當天接到徐父的電話後，父親和舅舅就急忙從內蒙谷包頭市開車趕往北京，「車開了八九個小時，一路上都在擔心，怕孩子出什麼意外。」 抵達北京後，2人卻一直沒聯繫上牛男和徐父。10日，父親到學校詢問相關老師和同學，並查看了附近監視器。據校方提供的影片顯示，在宿舍門口及校門口均發現牛男和一位男子的身影。

▲男大生（黑衣白帽）被女友爸帶走。（圖／翻攝自紅星新聞）

據死者同宿舍的同學透露，9日7時50分許，一男子進入宿舍確認牛男身分後，就一起離開，「牛男下床穿鞋的時候，男子拆下來他的一根鞋帶，從背後綁他的手，他沒有反抗。」

這位同學當時感覺不妙，馬上跟著下樓，發現還有1名女孩和她媽媽，看到他們要攔計程車時，急忙詢問「要去哪」？對此，男子說，「沒事兒，我們找個地方聊聊。」這時，牛男開口對同學說，「沒事兒沒事兒。」

4人走後，該同學還曾在當天中午打電話給牛男，「他當時說沒事，正在吃飯。」可是，下午4時許開始，同學再也沒有收到他的回覆。

▲死者父親來到事發地，撿到疑似兒子的骨灰。（圖／翻攝自紅星新聞）

據事發社區朝陽新苑的管理方張姓工作人員確認，徐父為該社區住戶，目前沒有工作，「他看起來五十來歲，就住在1號樓，具體是租戶還是屋主不清楚。」

25日，牛男父親向警方詢問案件進展，詢問殺害兒子的是否為徐父，聽到對方回覆「是的」。警方還透露，已經將徐父逮捕。

26日上午，死者家屬拿到北京市公安局朝陽分局出具的死亡原因鑑定書。內容顯示，「1，牛男符合被片刀類銳器多次刺擊頸部、腹部，造成右頸內動脈及肝臟破裂，致失血性休克死亡；2，牛男符合死後被他人焚屍。」

死者家屬悲痛表示，「現在警方還在調查，真相不明，我們想給孩子討回公道再處理後事。」

我該答應女友嗎？