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反滲透法復活「麥卡錫」？學者：沒受對岸指使「何必對號入座」

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▲▼立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委在議場內靜坐抗議反滲透法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「反滲透法草案」31日在立法院三讀通過，各界仍有不少質疑聲音，批評條文內容模糊，可輕易使人入罪，有如「綠色恐怖」「新麥卡錫主義」。學者認為，反滲透法已經過很多妥協，規範的範圍非常小，還要符合多個條件才能構成處罰，有些人實在太過擔心，「若沒接受對岸的使喚，何必有這種疑慮？這給人一種對號入座的感覺。」

台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，反滲透法的推動，主要是因為習近平今年一月講了「一國兩制台灣方案」，隨之出現許多自詡為代表台灣，或是受到對方指使的人及團體，要來採取行動，完成習近平的規劃，「這些行動不只涉及兩岸人民關係條例，也侵犯到國家安全的底線，有必要針對某些可能受使喚的人或團體，採取預防性作法，概念與反情報法、反間諜法有相似性。」

▼民進黨立委管碧玲上台發言，籲支持反滲透法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院處理《反滲透法》廣泛討論 民進黨立委管碧玲發言。（圖／記者屠惠剛攝）

林廷輝指出，「滲透」可以說是非戰爭時期，新型態的「間諜」行為，國際社會現在都已經注意到這個情況，像是紐西蘭、澳洲都有相關的法律，很多國會議員被抓、被調查，新加坡、加拿大、日本也都在做，「這麼多國家都在做的情況下，台灣為什麼要開一個漏洞，讓人有機會藉由民主機制來滲透？所以是有必要性的。」

很多人批評反滲透法的條文定義模糊，能輕易使人入罪，有如「新麥卡錫主義」「綠色恐怖」。但林廷輝認為，條文的內容定的沒有很嚴格，所謂的「境外敵對勢力」現在雖然是指對岸，但只要對岸放棄對台動武，沒有併吞台灣的野心，那就不會是敵對勢力，也不適用這個法了，「怎麼會有麥卡錫主義的擔憂？」

▼新黨在立法院外抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院外新黨王炳忠抗議《反滲透法》。（圖／記者林敬旻攝）

林廷輝提到，就算是跟「境外敵對勢力」的「滲透來源」往來密切，但只要沒有接受對方指示、委託、資助，去做影響選舉、破壞民主的「不法行為」，也不會有入罪的問題，「就像宋楚瑜在政見會上問蔡英文，他赴APEC見到習近平，算不算涉及反滲透法；蔡英文回答，你是受總統授權擔任特使，沒有接受別人的指使進行滲透，當然沒有問題。」

林廷輝還說，有一些人實在太過擔心，在他看來，反滲透法不是一個很強制、範圍很大的法，它的處罰必須符合多個條件才能成立，從幾次公聽會也可以觀察到，法案經過許多妥協，「坦白講，我甚至是覺得有些不足，因為目前只規範到民主、選舉的內容，還有很多有必要性的議題，像是敏感科技的保護、媒體滲透的部分。」

林廷輝強調，他覺得不管用麥卡錫主義，或是其它的一些名詞來批評，都一點對號入座的感覺，「如果沒有接受中國大陸的使喚、慫恿，那何必有這種疑慮？是不是擔心以前做的一些事情不能做了？」

▼反滲透法今拚三讀，反對民眾聚集立院。（圖／記者羅志華攝）

▲▼反滲透法今拚三讀，反對民眾聚集立院。（圖／記者羅志華攝）

不過，林廷輝也坦言，反滲透法雖然只規範意圖不軌的人，但也可能會造成「寒蟬效應」，一些台商、台生族群可能會擔心在與大陸互動的過程中觸法，因此減少互動，「不是每個人都對法案有那麼多了解，所以政府必須多下心思，讓大家知道紅線在哪邊，哪些事情是可以放心做的。」

另外，林廷輝還說，反滲透法的出現，也可能會對台商、台生有保護的作用，從過往例子來看，兩岸政府在進行情報工作時，常會找台商來協助，這中間肯定有非自願的，但現在有了這個法律，等於有了一個擋箭牌，有理由拒絕對方的要求，專心做生意，「所以有明確的規範，講清楚甚麼叫做滲透、間諜，甚麼叫做反滲透、反間諜，反而是一件好事。」

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