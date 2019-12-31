蔡英文為何急著通過反滲透法？　呂秀蓮：極可能來自國際壓力

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

針對「反滲透法草案」，前副總統呂秀蓮31日表示，總統蔡英文為何一定要今天通過，她認為極有可能來自國際壓力，但她也擔心未來國內朝野對立更嚴重，兩岸敵意更深，希望立院可以理性、通融一些。

呂秀蓮表示，現在版本很含糊，若程序正義做到，立委鼓勵大家提相關案，召開公聽會慢慢逐條審議，大家都不會反對；至於為何要限期通過，現在是舊民意，她也疑惑為何不等新民意。

呂秀蓮認為，反滲透法草案會引起這麼大的反彈，是因為沒有依照正常立法程序，總統可以協調，沒有權力直接命令立法院，嚴格說是違憲。

呂秀蓮指出，法律不是用來處罰人民，它是一條紅線，但反滲透法版本會引起雞飛狗跳，因為在文字上，行為者即構成要件浮濫，引起人人自危，這在國內她擔心朝野會對立更嚴重，兩岸敵意更深，未來衝突更大。

呂秀蓮舉例，王立強是否真正的間諜，大家可以取證，他直指國民黨總統候選人韓國瑜收錢，但被否認，如果沒有具體的事證，不能隨便指控。

「反滲透法可能擔心冤錯假案，但是我沒有反對維護國家安全。」呂秀蓮表示，不分藍綠、不管統獨，台灣像是鐵達尼郵輪，大家如果愛惜他，讓他從大西洋開向太平洋，如果國家領導人出問題，船上的人沒有倫理，硬要戳個洞，最後全軍覆沒。

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