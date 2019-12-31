杜絕衛生紙之亂！散布假消息影響農產、生活必需品　最重罰30萬、處3年徒刑

▲衛生紙之亂引發民眾搶購。（圖／記者姜國輝攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會31日通過《刑法》部分條文修正草案，未來若以廣播電視、電子通訊、網際網路等傳播工具散布不實資訊，意圖影響行政院公告的生活必需品之交易價格，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金，且得加重其刑至二分之一，亦即最高可處3年有期徒刑。

去年初因網傳衛生紙傳出將在3月中漲價，造成全台「衛生紙之亂」搶購熱潮；今年3月網路上又流出台南麻豆文旦滯銷，200公噸直接倒入曾文水庫的消息，引發爭議。

▲大賣場衛生紙遭搶購一空。（圖／記者姜國輝攝）



法務部長蔡清祥指出，鑑於飲食物品以外，諸如涉及國民健康與衛生等的生活必需用品，若供應遭人為操縱，將影響國民生活安定並阻礙全體社會經濟的發展，嚴重影響人民權益，有擴大保護的必要。

此外，考量現今以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具，發送涉交易秩序或他人信用之不實訊息，該不實消息對交易秩序或他人信用之損害，較一般散播方式所生影響更鉅，因此有檢討修正之必要。

根據現行《刑法》第251條第3項條文規定，意圖影響「糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品；種苗、肥料、原料或其他農業、工業必需的物品」交易價格，而散布不實資訊者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣20萬元以下罰金。

三讀條文規定，增列「經行政院公告的生活必需用品」適用251條條文規定，並增訂若以廣播電視、電子通訊、網際網路等傳播工具散布不實訊息，意圖影響農產品、工業必需的物品、經行政院公告的生活必需品等交易價格，得加重其刑至二分之一，亦即最重可處3年徒刑及30萬元罰金。

此外，三讀條文313條也規定，散布流言或以詐術損害他人之信用者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金；若以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯此罪者，得加重其刑至二分之一，亦即最重可處3年徒刑及30萬元罰金。

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