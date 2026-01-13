挺蔣萬安無菸城市　陳宥丞拋3配套：硬體規格要到位、須落實執法

▲台北市議員陳宥丞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安宣示推動「台北無菸城市」計畫，未來擬採取「原則禁止、例外開放」策略。民眾黨議員陳宥丞給予正面肯定，並提出3大建議的重點配套，包括硬體規格必須到位、站點密度與大數據佈點、人力配套要做好，落實執法，基於社會科學與城市治理的務實考量，政策推動後可以讓吸菸者與非吸菸者並非只能站在對立面，而是雙方都能擁有合法的「呼吸權利」。

陳宥丞指出，台灣過去是設立禁菸區，北市禁菸範圍雖不斷擴大，但仍有高達68.4%民眾對路上「邊走邊抽」感到困擾。為什麼禁不掉？這就是典型的擠壓效應。吸菸者的空間被限縮，他們轉往騎樓死角、防火巷，甚至邊走邊抽，不僅讓菸害更難防範，更導致台灣街頭巷弄、排水溝總是滿滿菸蒂。

陳宥丞說，日本之所以能維持街道整潔、低二手菸害，核心在於空間正義。他先前在東京考察發現，當地透過高密度的建置與APP導引，確保合法吸菸點的便利程度符合人性（步行可及）。先減低隨處亂抽的動機，再祭出重罰，針對路上吸菸的罰金規定最高可達2萬日圓，且執法嚴格、零容忍，這才是完整的政策邏輯。

「台北市推動無菸城市，不能只喊口號！」陳宥丞向蔣萬安提出3大建議的重點配套，第一，硬體規格必須到位：絕不能僅是用紅線畫一個框框就叫吸菸區，那是變相的毒氣室與擴散源。必須比照日本標準，設立封閉式或高屏障設施，並導入負壓與過濾系統，確保菸味不外溢，將外部成本徹底內部化。

第二，站點密度與大數據佈點：吸菸區不宜距離過遠，市府需透過人流大數據分析，在熱點區域（如商圈、轉運站周邊）進行精準佈點，目標應設定為讓使用者在合理步行時間內即可抵達，降低違規誘因。

第三，人力配套要做好，落實執法：一旦設立了合法空間，對於違規行為（如邊走邊抽）的執法就必須展現鐵腕。警方、環保局的人力調配應同步考量，嚴格捍衛非吸菸者乾淨的呼吸權。

陳宥丞強調，設置戶外吸菸區，不是對菸害的妥協，而是為了守護絕大多數市民呼吸權所必須建立的合理防線。透過分流疏導與嚴格執法，才能真正將菸害控制在最小範圍，落實無菸城市，還給台北市民一個乾淨、友善的環境。

