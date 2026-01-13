　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳台美關稅敲定15％對齊日韓　綠黨團：應是國人樂見結果

民進黨立法院黨團召開「藍白別當土皇帝，總預算不是自助餐」記者會，幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜出席。。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

紐時報導美國川普政府與台灣接近達成一項貿易協議，美方計劃將對台灣輸美商品的關稅稅率由20%降至15%，與日本、韓國等亞洲盟國看齊。藍委賴士葆今（13日）受訪時也大讚，這當然是很大的成功。民進黨團表示，台美關稅議題從去年四月就受到各界關注，目前傳出有比較正面的結果，根據美國媒體報導，當然，可期待的15%，應該是國人在台美關稅中樂見結果，對於台美關稅合理制定的任何努力都正向看待。

對於媒體詢問，如何看待民眾黨主席黃國昌剛宣布赴美，關稅結果就出爐，民進黨團幹事長鍾佳濱回應，當然，黃國昌主席此趟搭飛機，還沒到美國之前，就傳出這樣的消息，還是正向看待他的努力。因為在飛機上就算可以用 Wi-Fi，或用念力來促成這樣的結果，都應該要與支持。

至於傳出台積電在美蓋五座半導體廠？鍾佳濱回應，審慎看待，官方有任何期待跟要求，都可以透過磋商，台積電是護國神山，對台股有很大貢獻，本身資金是很多國際資本挹注，在台灣股市上市，也是外資熱衷投資對象，台積電這是全球布局考量，尊重台積電在世界晶片市場佈局。

鍾佳濱認為，美方有他們的期待，有關台積電赴美投資議題，外界高度關注，但從結果、市場反應來看，台積電所做決定應該都符合市場期待。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨今（13日）上午公布高雄市長初選民調結果，確認由賴瑞隆驚險擊敗邱議瑩，取得最高民調出線，下週將由選對會進行黨內提名程序。曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒國民黨高雄市長候選人柯志恩千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。

台美貿易關稅調降川普政策台積電半導體賴士葆鍾佳濱國民黨民進黨

