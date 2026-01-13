傳台美關稅敲定15％對齊日韓　綠黨團：應是國人樂見結果

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

紐時報導美國川普政府與台灣接近達成一項貿易協議，美方計劃將對台灣輸美商品的關稅稅率由20%降至15%，與日本、韓國等亞洲盟國看齊。藍委賴士葆今（13日）受訪時也大讚，這當然是很大的成功。民進黨團表示，台美關稅議題從去年四月就受到各界關注，目前傳出有比較正面的結果，根據美國媒體報導，當然，可期待的15%，應該是國人在台美關稅中樂見結果，對於台美關稅合理制定的任何努力都正向看待。

對於媒體詢問，如何看待民眾黨主席黃國昌剛宣布赴美，關稅結果就出爐，民進黨團幹事長鍾佳濱回應，當然，黃國昌主席此趟搭飛機，還沒到美國之前，就傳出這樣的消息，還是正向看待他的努力。因為在飛機上就算可以用 Wi-Fi，或用念力來促成這樣的結果，都應該要與支持。

至於傳出台積電在美蓋五座半導體廠？鍾佳濱回應，審慎看待，官方有任何期待跟要求，都可以透過磋商，台積電是護國神山，對台股有很大貢獻，本身資金是很多國際資本挹注，在台灣股市上市，也是外資熱衷投資對象，台積電這是全球布局考量，尊重台積電在世界晶片市場佈局。

鍾佳濱認為，美方有他們的期待，有關台積電赴美投資議題，外界高度關注，但從結果、市場反應來看，台積電所做決定應該都符合市場期待。