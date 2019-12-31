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快訊／《反滲透法》三讀　國民黨團：蔡英文一公布就聲請釋憲

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▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌，朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。《反滲透法》三讀通過後，立法院國民黨團隨即在議場外召開記者會，立委曾銘宗怒斥反滲透法如同新的戒嚴法，並拿出包括國民黨35名、親民黨3名及無黨籍高金素梅的簽名表示，「只要蔡總統一公布，就會遞交大法官釋憲文，強力捍衛全民的權益。」

▲▼立法院處理《反滲透法》三讀通過敲槌 朝野各自在議場拉布條表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

根據《反滲透法》法案內容，若接受境外敵對勢力的指示、委託或贊助，從事選舉相關活動，最高可處五年以下有期徒刑或併科罰金1千萬。

曾銘宗表示，民進黨仗著多數暴力強行通過反滲透法，如同新的戒嚴法，將侵害兩千三百萬民眾的基本人權，侵害言論自由、強暴新聞自由，而國民黨團今天坐在議場前面戴著口罩，表達對蔡政府最嚴厲的抗議。

曾銘宗痛批，假設要捍衛並提升國家安全、維持社會秩序、維護國家穩定發展，要立任何法律包括反滲透法，國民黨一定全力支持，但是不接受民進黨在距離投票十天前強行通過，「這完全是蔡英文總統選舉操作，黨團不配合做任何操作。」

曾銘宗接著拿出一張39名立委的簽名表示，這包括國民黨35席、親民黨3席和無黨籍立委高金素梅的簽名，近期內將到司法院聲請釋憲，曾銘宗說，本來現在就要去，但依照規定，必須在總統公布之後才可以聲請釋憲，因此，「只要蔡總統一公布，就會遞交大法官釋憲文，強力捍衛全民的權益。」

▼國民黨團表示，總統蔡英文一公布就聲請釋憲。（圖／立法院國民黨團提供）

▲▼國民黨團表示，總統蔡英文一公佈就聲請釋憲。（圖／立法院國民黨團提供）

▲▼國民黨團表示，總統蔡英文一公佈就聲請釋憲。（圖／立法院國民黨團提供）

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