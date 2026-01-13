連勝文曝「槍傷重大後遺症」　力挺蔣萬安推「無菸城市」

▲連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安近日接受媒體專訪時宣示，將參考日本東京模式，積極推動「台北無菸城市」計畫，目標在今年底前提出具體方案，徹底改善公共環境品質。對此，前國民黨副主席連勝文12日表示，個人十幾年前因頭部槍傷影響到鼻腔，之後造成一個重大後遺症，就是「對特殊的味道過敏」，尤其是對菸味感到十分不適，所以蔣市長這個政策，對自己而言，實在是天大的好消息，相信也幫助了許多像他一樣害怕、或是不喜歡菸味的民眾，

連勝文表示，看到新聞上報導，蔣萬安市長要在年底前推動台北無菸城市的政策，對自己這個對菸味極度過敏的人而言，實在是天大的好消息，真的是太棒了。

連勝文透露，個人在十幾年前因頭部槍傷影響到鼻腔，之後造成的一個重大後遺症，就是「對特殊的味道過敏」，尤其是對菸味感到十分不適，平常參加應酬或公開活動，要是不幸與癮君子處於一間，對自己而言簡直是折磨！好幾次實在受不了滿屋子菸味，只好先落跑，跟主人告辭。

連勝文表示，而自己在美國街上走路，三不五時會聞到大麻的味道，更是把自己嗆到不停地打噴嚏，可說是狼狽不堪，所以蔣市長這個政策，相信也幫助了許多像他一樣害怕、或是不喜歡菸味的民眾。

連勝文認為，個人也希望市政府在推動這個政策時，是否也考慮一下在公共的室內吸菸的問題，能否也鼓勵餐廳、旅館等室內公眾場所，也能規劃出來供癮君子使用的場地，才不會強迫這些不抽菸的人，因同處一間而吸進大量二手菸！

連勝文直言，理想中，政府官員若是能夠濟弱扶傾、保家衛民，那絕對是好事，但是在真實社會中，政府能夠幫人民解決問題，特別是令人困擾的問題，個人就覺得這樣的官員是真的有在認真做事。

連勝文說，或許對於中央的許多權貴高官來講，這些是小到不能再小的事，但就是這種小事，才會真的會影響到人民的日常生活，就怕小事不做、大事又做不好，甚至惹事生非、製造問題，那這樣的官員就真的是很糟糕了！

▼蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）