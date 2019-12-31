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貼心服務太尷尬！海底撈推出「請勿打擾」模式　邊緣人狂讚：這才是我要的

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▲海底撈ATT 4 FUN信義店 。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈以多種貼心服務聞名。（圖／記者黃士原攝）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日流傳一篇文章，題目為「千萬不要讓海底撈知道你生日！太可怕了哈哈哈哈哈」，內容指出，向來以貼心服務著稱的海底撈，因為服務「太周到」讓不少喜歡獨自享受餐點的顧客感到尷尬。如今，海底撈聽見了顧客的心聲，近期新增一項「請勿打擾」的服務項目，讓客人可以拒絕各種貼心服務。

綜合陸媒報導，有許多顧客到海底撈用餐時，都希望服務生不要讓自己成為餐廳內的焦點，因此就算是生日到店裡用餐慶祝，也會刻意不讓店家知曉。就有網友說，「我和朋友都有社交恐懼症，之前到店裡替我朋友慶生，我們還偷偷把蛋糕藏在包包裡，害怕餐廳會帶大陣仗的店員來『幫忙』」、「我有次就直接說，拜託讓我安安靜靜吃飯！」

▼大陸海底撈近期推出請勿打擾模式，只要顧客擺出牌子，就不會再受到「過多關切」。（圖／翻攝自微博）

▲▼海底撈近期推出請勿打擾模式，只要顧客擺出牌子，就不會再受到「過多關切」。（圖／翻攝自微博）

這些心聲目前已被海底撈聽見，他們近日推出了「請勿打擾」模式，一旦客人拒絕「貼心服務」之後，服務員會拿來一個寫著「請勿打擾」的牌子，放在桌上顯眼位置，之後就不再提供過多禮貌周到的服務，只會有正常上菜、清理空盤等動作。

有網友表示，海底撈不僅有指甲服務，用餐時還可以看川劇變臉、甩麵等表演，「怎麼會有人特地到店裡用餐卻不想受服務？」不過也有人反駁說，「過分熱情的服務會令人生厭」、「請勿打擾模式真的深得我心！」、「這些服務對我來說就是會不自在啊，我只是想享受餐點而已」、「海底撈總是在進步」、「太棒了！有夠人性化的模式」。

▼有喜歡安靜的客人說，店員大陣仗慶生讓人很尷尬。（圖／翻攝自微博）

▲▼有喜歡安靜的客人說，店員大陣仗慶生讓人很尷尬。（圖／翻攝自微博）

據悉，在全球擁有593家分店的海底撈，曾在今年年中公布2019年中報，內容提到公司上半年營收為人民幣116.95億元，比前一年同期增長了59.3%，淨利潤為人民幣9.11億元，去年同期則為人民幣6.94億元。可見仍有死忠饕客喜歡海底撈，不管是餐點還是服務，都成為店家吸引人的優點。

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