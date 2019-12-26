孤單聖誕餐！海底撈店員送電眼妹紙條：妳不是一個人　暖炸噴淚

▲原PO一個人吃海底撈，店員貼心給紙條 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

火鍋店「海底撈」以待客貼心、服務周到聞名，在候位時除了有做指甲服務，用餐時還有川劇變臉、甩麵等表演，內容相當豐富。一名女網友在聖誕節時獨自去海底撈用餐，竟收到店員的暖心紙條，讓她超感動，甚至有網友對這位店員印象深刻而認出。

一名鄭姓女網友25日深夜在臉書「爆廢公社」中發文，她嘆道，聖誕節時獨自去吃海底撈已經夠可憐了，店員除了拿娃娃坐在她對面相陪，隨後疑似覺得她太邊緣，還附上一張紙條。

請繼續往下閱讀...

只見店員在紙條上寫著，「Dear鄭小姐：祝您聖蛋（誕）快樂，今天妳不是一個人吃飯唷！還有老鄒陪在妳身邊！！多笑一點！笑起（來）很漂亮。」雖然此舉讓原PO又再次想起自己是一個人，不過心裡卻也暖暖的，坦言收到的時候很想哭。

▲好感動啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們紛紛表示「為什麼看到這篇文章我瞬間眼淚流下來」、「一個人過節其實也還好，但多了這個就覺得...就好像一個人去過生日，服務人員問你為什麼要一個人過生日一樣」、「還給娃娃擺碗筷XD」、「我也想一個人吃，可是一個人吃太貴了」、「早一點潑文啊！就能一起吃了，剛離開」、「我也有紙條」。

▲很多網友也都有收到紙條~（圖／翻攝自爆廢公社）

此外，還有人羨慕表示，原PO應該是正妹才有這種待遇。不過專業網友認出，「老鄒」應該是高雄漢神巨蛋店的女店員，「一個短到不行的髮型的女生，上次也是被她服務，她人真的超好！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

