　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美批中鎮壓西藏、新疆是為抹殺信仰文化　耿爽反酸：手伸太長會閃到腰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼西藏。（圖／記者黃泊川攝）

▲蓬佩奧批中方抹殺西藏、新疆當地公民的信仰。（圖／記者黃泊川攝）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在推特上指出，從西藏到新疆，中國共產黨的鎮壓運動與打擊恐怖主義無關，而是試圖抹殺當地公民的信仰和文化。對此，中國外交部發言人耿爽30日表示堅決反對，並批美方言論純屬造謠，還反酸對方「手伸得太長，容易閃著腰」。

蓬佩奧29日發表上述言論後，美國國務院當天也發布類似推文，耿爽首先表示「美方言論純屬造謠污衊，不僅與事實完全不符，而且動機十分不純，我們對此表示堅決反對。」

接著他提出數據反駁稱，新疆維吾爾自治區的維吾爾族人口已經增長到1165萬，約佔自治區總人口的46.8%。新疆伊斯蘭教清真寺有2.4萬多座，平均每530名穆斯林就擁有一座清真寺。

▲新疆,安全人員,反恐,白皮書。（圖／路透社）

▲針對蓬佩奧的言論，耿爽反批。（圖／路透社）

西藏和平解放60多年來，經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚。藏文成為中國第一個具有國際標準的少數民族文字，耿爽再以數據回應，現有1700多處各類宗教活動場所，住寺僧尼約4.6萬餘人，此外，每年到拉薩朝佛信教群眾達百萬人次。

耿爽話鋒一轉，批評美方罔顧事實，一遍又一遍地重複謊言，留給自己的是一次又一次的道德赤字、信譽赤字和形象赤字。中國新疆、西藏政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧的事實，是對美方詆毀抹黑言論最有力的回擊。

最後，他奉勸美方管好自家的事，把注意力放在解決自身長期存在的頑症和痼疾上，至少確保美國人民享有「免於恐懼的自由」，而不是動輒就伸長手臂去干涉他國內部事務，他還反酸「手伸得太長，容易閃著腰」。

不僅如此，耿爽還說，根據他看到的數據，美國2019年內發生41起死者達4人以上的大規模殺戮事件，其中有33起為大規模槍擊事件，共造成211人死亡，創上世紀70年代以來新高。他還強調，光是2019年，美國與槍枝有關的案件共造成1.48萬人失去生命。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在國務院記者會上聲明美國對於以色列屯墾區的政策轉變。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

►「IG討論爆款」～超殺跨年交換禮物來了！

ET快訊
竹科女酒後被撲倒！　痛失第一次陷憂鬱…5個月後才發現懷孕了
韓國瑜辯論提「處男」...恬娃氣炸：那我就處女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美批中鎮壓西藏、新疆是為抹殺信仰文化　耿爽反酸：手伸太長會閃到腰

騎腳踏車撞男童落跑！男子被攔怒罵髒話「下秒去世」…法院判決出爐

27歲外送員目睹路人遭撞飛！「緊抱痛哭男童」延誤20分　4客狂催單給他負評

第一次受邀當伴娘！閨蜜要求「男方鬧伴娘」不能生氣：給你大大紅包

臉變形以為老了...「厚唇、大鼻」朋友難認　檢查發現垂體瘤！

華聞快遞／福州設「海絲國際旅遊中心」　8國旅遊機構意向入駐

女友私照「美到發亮」還超多金！他心動陷熱戀…結局曝光一秒入地獄

月領17K卻嫌男友64K薪水低！她狂酸「外送員沒出息」...翻臉嗆：把我當什麼？

RCEP拚明年11月正式簽署！陸商務部：6月完成法律審核工作

香港荃灣城門水塘驚見「男浮屍」　警方初步認定無可疑！

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

美批中鎮壓西藏、新疆是為抹殺信仰文化　耿爽反酸：手伸太長會閃到腰

騎腳踏車撞男童落跑！男子被攔怒罵髒話「下秒去世」…法院判決出爐

27歲外送員目睹路人遭撞飛！「緊抱痛哭男童」延誤20分　4客狂催單給他負評

第一次受邀當伴娘！閨蜜要求「男方鬧伴娘」不能生氣：給你大大紅包

臉變形以為老了...「厚唇、大鼻」朋友難認　檢查發現垂體瘤！

華聞快遞／福州設「海絲國際旅遊中心」　8國旅遊機構意向入駐

女友私照「美到發亮」還超多金！他心動陷熱戀…結局曝光一秒入地獄

月領17K卻嫌男友64K薪水低！她狂酸「外送員沒出息」...翻臉嗆：把我當什麼？

RCEP拚明年11月正式簽署！陸商務部：6月完成法律審核工作

香港荃灣城門水塘驚見「男浮屍」　警方初步認定無可疑！

韓國瑜爆走罵媒體「扣分」　柯文哲：頭殼壞去

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？　一聽出生年月「根本同齡」筷子停住了

台北車展／賓利第3代Flying Spur開價1420萬起！最速休旅同台演出

華映員工薪資欠款有解　股臨會通過處分土地、廠房

被風吹進冰川！滑雪場「禁用塑膠製品」　義大利搶下歐洲第一例

露牙打呼到忘我！　酣睡汪「被自己嚇醒」憨呆表情超爆笑

美批中鎮壓西藏、新疆是為抹殺信仰文化　耿爽反酸：手伸太長會閃到腰

親民黨環台送愛新竹站！　宣明智端城隍廟美食款待

MBC演技大賞新人獎《偶然發現的一天》全包了！主演3人都得獎

西藏空域封鎖20分鐘！　網推測：太原試射靶彈西藏攔截

大陸熱門新聞

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

日本遊遇「暗黑AV女優」幫點餐

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

他超商買微波食品　送上餐桌突爆炸

秦始皇陵「驚世文物」出土！陪葬墓挖出超多珍寶…

妹子突掀裙！他見裙底風光瞬間破滅

媽載兒遭貨車撞！男童「蛋蛋當場噴飛失蹤」

老翁離家40年！子女衝靈堂「拖出遺體」打罵

女月領17K卻嫌男友64K薪水低！

空地玩耍遭撞飛！3歲童「臉狂噴鮮血」

8男宿舍集體「全脫直播」賺錢…只給男性表演！

餐點備註「雞不能有毛」！老闆神招解決…

被女友狠甩！男跳樓「砸中女學生」雙雙送醫

更多熱門

相關新聞

西藏空域封鎖！網推測：太原試射西藏攔截

西藏空域封鎖！網推測：太原試射西藏攔截

大陸網路30日流傳一張空域封鎖圖，封鎖時間是2019年12月30日19：00~19：20，空域封鎖大致範圍包括山西「太原衛星發射中心」上空與西藏大部分空域，中間經過大西北地區的直線空域也在封鎖範圍，有網友推測應該是從太原試射靶彈，部署在西藏防空飛彈部隊負責攔截。

蓬佩奧「私人推特」狂發親民文

蓬佩奧「私人推特」狂發親民文

來趟中國浩瀚絕美邊疆系旅行吧！

來趟中國浩瀚絕美邊疆系旅行吧！

阿不都沙拉木左膝十字韌帶撕裂

阿不都沙拉木左膝十字韌帶撕裂

北京輸球林書豪仍為球隊驕傲

北京輸球林書豪仍為球隊驕傲

關鍵字：

西藏新疆耿爽蓬佩奧Mike Pompeo

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓國瑜被爆疑在辯論會上「脫鞋搓腳」

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

更多

最夯影音

更多
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面