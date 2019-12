美批中鎮壓西藏、新疆是為抹殺信仰文化　耿爽反酸：手伸太長會閃到腰

▲蓬佩奧批中方抹殺西藏、新疆當地公民的信仰。(圖/記者黃泊川攝)



記者邱茀濱/綜合報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)日前在推特上指出,從西藏到新疆,中國共產黨的鎮壓運動與打擊恐怖主義無關,而是試圖抹殺當地公民的信仰和文化。對此,中國外交部發言人耿爽30日表示堅決反對,並批美方言論純屬造謠,還反酸對方「手伸得太長,容易閃著腰」。

蓬佩奧29日發表上述言論後,美國國務院當天也發布類似推文,耿爽首先表示「美方言論純屬造謠污衊,不僅與事實完全不符,而且動機十分不純,我們對此表示堅決反對。」

接著他提出數據反駁稱,新疆維吾爾自治區的維吾爾族人口已經增長到1165萬,約佔自治區總人口的46.8%。新疆伊斯蘭教清真寺有2.4萬多座,平均每530名穆斯林就擁有一座清真寺。

▲針對蓬佩奧的言論,耿爽反批。(圖/路透社)



西藏和平解放60多年來,經濟蓬勃發展,社會和諧穩定,文化傳統得到保護和弘揚。藏文成為中國第一個具有國際標準的少數民族文字,耿爽再以數據回應,現有1700多處各類宗教活動場所,住寺僧尼約4.6萬餘人,此外,每年到拉薩朝佛信教群眾達百萬人次。

耿爽話鋒一轉,批評美方罔顧事實,一遍又一遍地重複謊言,留給自己的是一次又一次的道德赤字、信譽赤字和形象赤字。中國新疆、西藏政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧的事實,是對美方詆毀抹黑言論最有力的回擊。

最後,他奉勸美方管好自家的事,把注意力放在解決自身長期存在的頑症和痼疾上,至少確保美國人民享有「免於恐懼的自由」,而不是動輒就伸長手臂去干涉他國內部事務,他還反酸「手伸得太長,容易閃著腰」。

不僅如此,耿爽還說,根據他看到的數據,美國2019年內發生41起死者達4人以上的大規模殺戮事件,其中有33起為大規模槍擊事件,共造成211人死亡,創上世紀70年代以來新高。他還強調,光是2019年,美國與槍枝有關的案件共造成1.48萬人失去生命。

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/路透)



From #Tibet to #Xinjiang, the Chinese Communist Party's repressive campaigns are not about combating terrorism. The #CCP is attempting to erase its own citizens’ faiths and cultures. All societies must respect and protect religious freedom.