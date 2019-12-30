美批中鎮壓西藏、新疆是為抹殺信仰文化　耿爽反酸：手伸太長會閃到腰

▲蓬佩奧批中方抹殺西藏、新疆當地公民的信仰。（圖／記者黃泊川攝）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在推特上指出，從西藏到新疆，中國共產黨的鎮壓運動與打擊恐怖主義無關，而是試圖抹殺當地公民的信仰和文化。對此，中國外交部發言人耿爽30日表示堅決反對，並批美方言論純屬造謠，還反酸對方「手伸得太長，容易閃著腰」。

蓬佩奧29日發表上述言論後，美國國務院當天也發布類似推文，耿爽首先表示「美方言論純屬造謠污衊，不僅與事實完全不符，而且動機十分不純，我們對此表示堅決反對。」

接著他提出數據反駁稱，新疆維吾爾自治區的維吾爾族人口已經增長到1165萬，約佔自治區總人口的46.8%。新疆伊斯蘭教清真寺有2.4萬多座，平均每530名穆斯林就擁有一座清真寺。

▲針對蓬佩奧的言論，耿爽反批。（圖／路透社）



西藏和平解放60多年來，經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚。藏文成為中國第一個具有國際標準的少數民族文字，耿爽再以數據回應，現有1700多處各類宗教活動場所，住寺僧尼約4.6萬餘人，此外，每年到拉薩朝佛信教群眾達百萬人次。

耿爽話鋒一轉，批評美方罔顧事實，一遍又一遍地重複謊言，留給自己的是一次又一次的道德赤字、信譽赤字和形象赤字。中國新疆、西藏政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧的事實，是對美方詆毀抹黑言論最有力的回擊。

最後，他奉勸美方管好自家的事，把注意力放在解決自身長期存在的頑症和痼疾上，至少確保美國人民享有「免於恐懼的自由」，而不是動輒就伸長手臂去干涉他國內部事務，他還反酸「手伸得太長，容易閃著腰」。

不僅如此，耿爽還說，根據他看到的數據，美國2019年內發生41起死者達4人以上的大規模殺戮事件，其中有33起為大規模槍擊事件，共造成211人死亡，創上世紀70年代以來新高。他還強調，光是2019年，美國與槍枝有關的案件共造成1.48萬人失去生命。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



From #Tibet to #Xinjiang, the Chinese Communist Party's repressive campaigns are not about combating terrorism. The #CCP is attempting to erase its own citizens’ faiths and cultures. All societies must respect and protect religious freedom. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2019年12月28日

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