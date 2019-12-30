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國防醫學院南區校友會理監事　為傑出校友葉壽山加油打氣

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▲國防醫學院南區校友會理事長潘志勤醫師率領理監事到立委候選人葉壽山競選總部，為該校傑出校友葉壽山加油打氣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國防醫學院南區校友會到立委候選人葉壽山競選總部打氣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國防醫學院南區校友會理事長潘志勤醫師率領理監事到立委候選人葉壽山競選總部，為該校傑出校友葉壽山加油打氣，也代表所有南區校友送上祝福和支持。

潘志勤強調，葉壽山是該校2007年傑出校友，相信只要他進入立法院，一定可以發揮醫者仁心上醫醫國的智慧和能耐，他向屏北選民大力推薦有能力值得信賴的葉壽山。

潘志勤等人說，葉壽山就讀國防醫學院生命科學研究所博士班時，曾發表多篇以「軍人軍眷應加入全民健保」為主題研究論文，後來還和台大醫管所所長楊志良教授（全民健保起草人之一）、健保局相關人員，在立法院不斷說明、爭取、推動軍人軍眷加入全民健保，2001年終於獲得多數立委支持，三讀通過完成軍人軍眷納入全民健保修法。而後葉壽山從政在屏東市長任內政績推動健康城市表現亮眼，2007年獲選國防醫學院傑出校友。

葉壽山表示，不論在醫界或從政不變的是還是那醫者仁心的初心，尤其他又擔任高雄市政府社會局長，雖然時間不長，但對少子化高齡化問題嚴重是最深最有感，因此特別提出全方位照顧老人與小孩的社福政見。

其中包括推動長照納入健保、失智失能及行動不便者由政府照顧；0至6歲完全公托由政府義務照顧，建立老幼共融家園，全國統一 65歲以上免繳健保費，中央編列定預算，減輕地方政府負擔等，希望未來在立法院能全力推動。

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