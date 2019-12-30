震撼世代民調／「蔡賴配」領先「韓張配」逾30％　政黨票國民黨排第二





▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

記者袁茵／台北報導

選戰剩下最後兩周，震撼世代委託畢肯市場研究股份有限公司所做的最新民調顯示，民進黨「蔡賴配」以49.3％的支持度，領先國民黨「韓張配」的18.4％，幅度達到30.9％，親民黨「宋余配」則有7.6％的支持度。至於政黨票的部分，民進黨以31.7％領先國民黨23.3％，台灣民眾黨以9.1％居第三，時代力量6.1％，親民黨4.3％。

本次民調由 「震撼世代網路媒體平台」委託畢肯市場研究公司在2019年12月26日至27日，以電話成功完訪1073人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為±3.0％。

根據調查結果顯示，民進黨「蔡賴配」仍以49.3％的支持度，大幅領先國民黨「韓張配」的18.4％，幅度高達30.9％，不過對比上次（12月12日至13日）所做的民調，「蔡賴配」48.4％小幅提升0.9％，「韓張配」上次17.4％的支持度，也小幅提升1％，「宋余配」上次8.2％，這次則是小幅滑落0.6％。

在看好度部分，民進黨「蔡賴配」以59.2％，大幅領先國民黨「韓張配」的16％，幅度達到43.2％，親民黨「宋余配」僅有1.6％。

特別的是，被問到「以蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜這3位總統候選人來講，您對哪一位最反感？」有47.8％的民眾對韓國瑜最反感，17.3％的民眾討厭蔡英文，5.9％的民眾不喜歡宋楚瑜。

至於被問到「韓國瑜公開說明因為請假去競選總統，很抱歉不能時常陪伴高雄市民，韓國瑜的道歉有沒有改變您對他的印象？」有7.4的民眾認為「有改變，對韓印象變好」，3.3％的民眾「有改變，對韓印象變差」，高達82.4的民眾則是「對韓印象沒改變」。

在區域立委選舉部分，32.2％的民眾支持民進黨立委候選人，23.9％的民眾支持國民黨立委候選人，3.7％的民眾支持台灣民眾黨立委候選人，2.6％支持無黨籍，2,5％支持時代立量立委候選人，1.7％支持台灣基進黨立委候選人，1.6％支持親民黨立委候選人。

對於政黨票的部分，民進黨以31.7％領先國民黨的23.3％，台灣民眾黨以9.1％居第三，時代力量6.1％，親民黨4.3％，台灣基進黨3.5％，綠黨1.7％。

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