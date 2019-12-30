結尾有洋蔥！總統辯論會主持人「223字懇求」...網淚讚：為下一代投神聖一票

▲總統辯論會《公視》主持人陳信聰結尾一段話讓網友狂讚。（圖／公視提供）

地方中心／綜合報導

2020總統大選倒數12天！唯一一場電視辯論會由《公視》舉辦，並於29日圓滿落幕，國民黨總統候選人韓國瑜、民進黨總統候選人蔡英文、親民黨總統候選人宋楚瑜，3人正面對決。而在2個多小時的唇槍舌戰後，主持人陳信聰在結尾的發言發人省思也感動人心。

經過2個多小時的交戰，辯論會到了尾聲，主持人陳信聰先是感謝3位總統候選人，接著表示，「我們今天都共同參與、共同見證台灣民主發展的關鍵時刻」！

他提到，「我有2個女兒，一個7歲、一個12歲，他們現在正在家裡面看這場電視辯論，而且她規定我今天一定要講他們在家裡都很乖、都很可愛，我相信有很多很多觀眾朋友跟我一樣，現在呢，是陪著自己的兒子女兒、爸爸媽媽、阿公阿嬤，甚至是孫子孫女，一起在關心這場總統大選。」

「台灣是我們的家，我們都是一家人」，陳信聰這樣說道，我們從上一代的手中承接了民主的基礎，要珍惜現在的民主自由，更要守護住下面好幾代的民主希望。他呼籲選民，「與其坐在家裡埋怨，請大家一定要出來投票改變，1月11日請大家務必要投票」。

這番話感動了不少民眾，他29日晚間也在個人臉書上發文，直言「我的結論應該不錯啊，不管你是那一陣營，你都可以說我在幫你們催票啊！」，許多網友紛紛在他的PO文底下留言，「超棒」、「結語很棒！」、「看完您的結論，超讚！小孩沒投票權，但我們是為了我們的下一代投神聖的一票」。

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