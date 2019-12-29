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韓國瑜政見會喊「1450抹黑」！陳水扁痛批：陳幸妤被霸凌時有誰為她說話？

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▲▼ 陳水扁為陳幸妤抱屈 。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

▲韓國瑜在政見會上為太太、小姨子遭抹黑抱屈，阿扁聞言直呼，陳幸妤遭抹黑時，又有誰挺身而出？（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

記者戴若涵／綜合報導

2020總統大選倒數13天，國民黨總統候選人韓國瑜日前在政見會上替夫人李佳芬、小姨子被黑抱屈！前總統陳水扁29日上午也在個人臉書上表示，自己看到媒體報導說PTT上一篇文指出，陳幸妤被黑最慘，他心痛質疑，自己家人遭霸凌時，有誰替他們說話？

韓國瑜日前在政見發表會上表示，很多1450、網軍、媒體攻擊他太太李佳芬，砲轟總統蔡英文動用國家機器抹黑，就連他的岳父、小姨子、小舅子都不放過。這一席話讓前總統陳水扁聽了相當不是滋味。

陳水扁29日上午在臉書PO出一段長5分鐘的影片「台灣誰被黑最慘？網友一致推陳幸妤」，影片一開頭他提到，得知PTT八卦板上近日討論哪位公眾人物被黑的最慘，網友直指是他的女兒「陳幸妤」，坦言身為一名父親卻無法保護自己的女兒，他覺得非常丟臉！

他表示，當時自己被政治迫害，陳幸妤也沒有做什麼、沒有從政，不過是第一家庭的成員之一，媒體卻整天跟緊緊，「這種日子，脾氣再好的人也受不了，被逼到差一點就發瘋了」，他指出，擔任牙醫的女兒當時既無法看診、無法出國參加考試，就連帶小孩參加學校的戶外教學也被跟拍，一名媽媽要保護小孩，能不抓狂嗎？

另外，陳水扁表示，當時他的孫子、陳幸妤的兒子要上小學接受義務教育，學區就在台北市信義區的一所國小，現場卻出現家長拉布條抗議，他忍不住直呼，「誰有那麼大的權，來禁止孩子去上義務教育小學？」這種歧視難道不比性別歧視更嚴重嗎？

陳水扁質疑，韓國瑜在政見會抨擊總統蔡英文在韓的太太、小姨子被霸凌時，沒有出面說話，但陳幸妤被霸凌、他的內孫3歲還能接到特偵組的傳票時，藍營以及民進黨高層這些有權力的人，有誰出來為陳幸妤、小孩子說話？想到這些往事，他就覺得很難過。

陳水扁直指，「如果像陳幸妤所受到那樣不公平的對待，你說有誰部會抓狂？抓狂之後還有什麼風度？」當初韓國瑜有站出來說話嗎？事件沒有發生在自己身上時，也不要漠不關心，希望不要再有性別歧視，不不要為了選舉連累無辜的人，大人的鬥爭不要讓下一代受苦受難。

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