見韓國瑜當選市長...短褲妹舉家「屏東搬高雄」買房！1年後現身罷韓：切心了

記者王亞志、戴若涵／高雄報導

挺韓、罷韓大遊行21日中午在高雄展開！不僅日期相同、時段相同，就連路線都僅相距3.8公里。一名參與罷韓遊行陳小姐表示，2018年因對韓國瑜抱持信心，舉家從屏東搬到高雄，孰料，住了一年後卻切心了。

▲▼正妹見韓國瑜選上市長，舉家屏東搬高雄，1年後卻現身罷韓遊行。（圖／記者王亞志攝，下同）

由Wecare高雄主辦的罷韓遊行，原訂下午1時30分出發，但由於現場人潮湧現，出發時間改為下午2時，44分鐘後，主辦方宣布已有30萬人參與遊行，到了下午4時40分左右，罷韓大遊行發起人尹立則帶頭喊出「1221Wecare台灣大遊行宣言」，同時宣布「現場人數突破50萬人！」

一名現身罷韓現場的陳小姐表示，家中從事食品加工，2018年因韓國瑜當選高雄市長，全家人滿懷信心地從屏東舉家搬到高雄，並在高雄買了房子，沒想到住了一年後，卻因認為韓國瑜政見、政策空洞、空泛而「對韓國瑜切心」！

▲▼廖姓雙胞胎姊妹花則認為，「韓國瑜只會開空頭支票」。（圖／記者王亞志攝，下同）

另一對廖姓雙胞胎姐妹則提到，自己是高雄在地人，大學剛畢業，目前從事金融業，提到韓國瑜2人忍不住稱，「自從他上台後，我沒有看到高雄有任何改變，政見沒有一項實現，沒有為自己負責，人民這麼信任他，他還跑去選總統」，姊妹花表示，當初縣市長選舉票也不是投給韓國瑜，認為韓「只會開空頭支票」；一名手拿「罷韓-誠實不足敗市有瑜」粉色旗幟的短褲妹則直言，對韓國瑜「無話可說」！

▲手拿罷韓旗幟的支持者則表示，對韓國瑜無話可說。（圖／記者王亞志攝）

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