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大學甄選指考各半表態！蔡英文尊重多元　韓國瑜、宋楚瑜認同　

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▲▼ 全國家長會長聯盟、國教行動聯盟與各地區家長團體舉辦「2019全國家長與總統候選人有約-教育座談會」公布結果彙整。（圖／國教盟提供）

▲教團公布「2019全國家長與總統候選人有約-教育座談會」結果彙整。（圖／國教盟提供）

記者許展溢／台北報導

全國家長會長聯盟、國教行動聯盟與各地區家長團體在22日舉辦「2019全國家長與總統候選人有約-教育座談會」，今（30日）公布結果彙整，12年國教部分，民進黨候選人蔡英文、國民黨候選人韓國瑜和親民黨候選人宋楚瑜都認為沒準備好就上路。大學入學甄選指考各半，宋楚瑜、韓國瑜皆認同，蔡英文則表示尊重多元。

教團公布結果指出，12年國教課綱方面，宋楚瑜、韓國瑜皆認為沒有準備好就上路，蔡英文則說是逐年準備好。關於大學入學甄選指考各半的主張，宋楚瑜、韓國瑜皆認同；蔡英文表示尊重多元管道循序漸進發展。對於多元入學是否已走向「多錢入學」，宋楚瑜、韓國瑜皆認同；蔡英文不那麼認為，倒是覺得學習歷程檔案的使用可以降低軍備競賽。

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對於教師法修法已完成但過了7個月仍尚未公告實施日期，宋楚瑜、韓國瑜皆表示不能接受；蔡英文則說預計明年6月實施。關於學校教評會中的家長席次，宋楚瑜、蔡英文皆持保留態度；韓國瑜則認為應增加。關於性平教育，宋楚瑜、韓國瑜皆認同應先界定清楚「性別」定義再來談性別平等教育法的修法；蔡英文則持保留態度。

教團指出，各候選人的回應與家長意見調查的傾向做了比較，在看得出家長傾向的14個問題中，宋楚瑜有7項回應與家長傾向一致，韓國瑜有11項，蔡英文則只有1項。希望這個彙整報告可以協助家長了解各候選人在教育方面的理念，做為投票時的參考。

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