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戴寧打算提告　就讀台大復旦EMBA「被抹紅」

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▲▼無黨籍嘉義市立委候選人戴寧。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市立委候選人 戴寧）

▲▼無黨籍嘉義市立委候選人戴寧。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市立委候選人戴寧，下同）

記者康心禹／綜合報導

無黨籍嘉義市立委候選人戴寧27日表示，近日有媒體影射她所讀的臺大-復旦EMBA境外專班課程為中國大陸扶持（親中）的勢力，並透過社群媒體惡意傳播，已構成選罷法中選舉意圖使人不當選，她將要對此提告。

戴寧強調，台大EMBA的師資陣容堅強，是教育部認可的學歷，全台灣有123所學校都與上海復旦大學有合作計畫，包括國立清華大學、成功大學等，難道這些學校都親中嗎？

▲▼無黨籍嘉義市立委候選人戴寧。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市立委候選人 戴寧）

戴寧也強調，此次會選擇康乃馨色做為競選主色調，是因為嘉義市是康乃馨的盛產地，代表著母親的韌性、溫柔與堅定，粉色的運用卻被媒體染紅；除此之外，抹黑她的「鯤傳媒」公司設在境外，試圖影響嘉義市的選舉，還影射她為吳斯懷，讓她憤而提告。

37歲的戴寧已經連任3屆的嘉義市議員，現為市議會「嘉義前進無黨聯盟」總召，此次挑戰立委選舉，她長期關注年輕人就業、弱勢婦女等議題，父親是曾連任六屆嘉義市議員的戴建三，家族長期支持無黨「許家班」。

戴寧2009年首次以無黨籍身分參選市議員，當時照片被民眾PO上台大批踢踢BEAUTY（表特）版，不但被形容是「9頭身美少女」，還有網友封為「山寨版蕭亞軒」。

▲▼無黨籍嘉義市立委候選人戴寧。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市立委候選人 戴寧）

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