　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲地方人士說，11月讓盤數字還在30-50萬票，12月已經出現70-80萬票，隨著政見發表會後，數字一直在飆升中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地方檢察署檢察官黃翊雯於30日接獲新竹縣橫山分局查報田姓男子涉有經營選舉賭盤情資，經與專案小組研討後，見時機成熟，立刻通知田男到案說明，查獲田男以本次總統、副總統選舉結果為標的，供民眾下注簽賭之情，並扣得賭資新臺幣1 萬元，後續相關人流與金流，現由檢察官與專案小組積極偵辦釐清。

田姓男子雖仍拒絕透露共接獲多少人下注，但據了解，地下賭盤在11月當時開出「蔡讓韓30-50萬票，1：1賠率」供賭客下注，短短一個多月，賭盤已經翻倍成「蔡讓韓70-80萬票，1：1賠率」，隨著大選倒數計時，更是風起雲湧，檢警完全嚴陣以待，地方人士也坦言，經過幾次總統辯論後，讓盤的數字簡直瘋狂成長。

新竹地檢署表示，本案為橫山分局日前偵辦一起六合彩簽賭案，經溯源分析案關資料，發現田男涉有經營選舉賭盤之嫌，乃報請新竹地方檢察署指揮偵辦，專案小組 2 小時即破獲此案。

新竹地檢署檢察長王文德強調「有效情資為查賄之本」，呼籲社會大眾如發現賄 選情事，請掌握「人、事、時、地、物」等要素，撥打法務 部檢舉賄選專線 0800-024099（撥通後按 4）或本署查察賄選 聯繫中心電話 03-6677944，提供賄選事證，檢警必定強力偵 辦，淨化選風。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►影／國道警「父親節前手握無線電被撞亡」　肇事司機判決出爐

►少女應徵高薪「試完禮服和髮妝」　經紀人將她直送酒店還債

►老公名下多一女！他倆卻在法庭上放大招　讓全世界正宮都怒了

ET快訊
已婚工程師吃2國中妹！分手逼「再來一次」…遭拒竟傳裸照給她新
貼春聯「8大禁忌」曝光！　做錯「晦氣+爛桃花」衰整年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4黑衣人包圍巴頭：在公司別亂講話

新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖

影／北市畜產公司前老總當街被巴頭　黑衣人嗆「我知道你住哪裡」

爆料「戲說一姊」棄養公公、當小三挨告…又恐嚇她老公再判賠

健身男未帶會員卡...秒爆氣飆櫃台妹：舔地板！他辯「土下座」被打腫臉

花蓮台8線落石砸車！「碰」一聲擋風玻璃秒碎裂　駕駛頭腳撕裂傷急送醫

已婚工程師吃2國中妹！分手逼「再來一次」…遭拒竟傳裸照給她新歡

無罪！老兵1張發票詐走喜憨兒60包餅乾　法官全因這心酸原因

簽4點切結書答應斷人夫...小三被抓包要「賠200萬」！正宮崩潰：他們還拍婚紗

「搓湯圓」當選無效！基隆女里長30萬勸退對手　辦餐會辯「社區發展」　

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

影／前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4黑衣人包圍巴頭：在公司別亂講話

新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖

影／北市畜產公司前老總當街被巴頭　黑衣人嗆「我知道你住哪裡」

爆料「戲說一姊」棄養公公、當小三挨告…又恐嚇她老公再判賠

健身男未帶會員卡...秒爆氣飆櫃台妹：舔地板！他辯「土下座」被打腫臉

花蓮台8線落石砸車！「碰」一聲擋風玻璃秒碎裂　駕駛頭腳撕裂傷急送醫

已婚工程師吃2國中妹！分手逼「再來一次」…遭拒竟傳裸照給她新歡

無罪！老兵1張發票詐走喜憨兒60包餅乾　法官全因這心酸原因

簽4點切結書答應斷人夫...小三被抓包要「賠200萬」！正宮崩潰：他們還拍婚紗

「搓湯圓」當選無效！基隆女里長30萬勸退對手　辦餐會辯「社區發展」　

韓庚、盧靖姍結婚了！紐西蘭婚禮現場曝光…喜帖「藏浪漫密碼」

2020年是翻轉年！命理師解析「遠航v.s星宇」下場大不同：老企業小心了

到處都是總理的臉　紐西蘭人推「#TurnArdern」運動把她翻過去

影／吳怡農12/31生日快樂！　政治處女秀討論爆表：「政治人物變表演者」...想改變

影／前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4黑衣人包圍巴頭：在公司別亂講話

2019政治事件神回顧！鄉民成語小教室創意爆棚　「四字箴言」瘋傳網笑爛

《奈何BOSS》徐開騁拍古裝劇！　「白色仙衣」帥暈粉…5選角造型首曝光

新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖

影／北市畜產公司前老總當街被巴頭　黑衣人嗆「我知道你住哪裡」

嚴防非洲豬瘟！違法用廚餘養豬…農委會祭重罰最高300萬

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

社會熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

G奶網紅拍片遭襲胸　FBI帥哥鄧佳華被訴

家犬挑戰比特犬遭咬　飼主憤砍狗燒狗

單親媽裝清大碩士　騙11家科技公司

男友淪割喉魔！虐殺3人後跳樓詭姿亡

LINE上借10萬！女學生一看帳戶：姐姐妳在哪　慘吃官司

淡大嫩妹遭前任放話：我睡過她　現任怒了

「一日女友」只能牽手散步　男大生摟腰摸腿挨告

割喉魔凌虐　高大成：她雞皮疙瘩至死未退

陸籍交換生撕毀連儂牆　法官判決出爐

18歲超商店員8小時盜刷365組條碼

前總經理被貶掃廁所！下班遭黑衣人恐嚇

無辜情侶情遭割喉湧血泉　家人淚辦冥婚

更多熱門

相關新聞

衛報：台灣大選是公民與「假新聞」的戰爭

衛報：台灣大選是公民與「假新聞」的戰爭

台灣2020大選倒數不到2周的時間，國際媒體也關注台灣的選情變化，英國媒體《衛報》（The Guardian）以《隨著選舉將近，台灣大選是公民與泛中假新聞的戰爭》（Taiwan's citizens battle pro-China fake news campaigns as election nears）為標題，報導台灣的2020總統大選。

英粉、韓粉注意！穿飛行外套夾克投票恐罰1.5萬

英粉、韓粉注意！穿飛行外套夾克投票恐罰1.5萬

控藍營抹黑　郭國文委託律師告周五六

控藍營抹黑　郭國文委託律師告周五六

謝淑亞遭指違法插旗幟　謝辦：若有疏漏歡迎告知

謝淑亞遭指違法插旗幟　謝辦：若有疏漏歡迎告知

600公里傳愛路跑　鄭正鈐扛國旗陪跑

600公里傳愛路跑　鄭正鈐扛國旗陪跑

關鍵字：

2020大選總統賭盤新竹

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

輪椅被擋　伯猛搖梯子害他3樓摔下

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面