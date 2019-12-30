新竹地下賭盤「讓盤數字曝光」　1個月多1倍！他：政見辯論後更恐怖





▲地方人士說，11月讓盤數字還在30-50萬票，12月已經出現70-80萬票，隨著政見發表會後，數字一直在飆升中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地方檢察署檢察官黃翊雯於30日接獲新竹縣橫山分局查報田姓男子涉有經營選舉賭盤情資，經與專案小組研討後，見時機成熟，立刻通知田男到案說明，查獲田男以本次總統、副總統選舉結果為標的，供民眾下注簽賭之情，並扣得賭資新臺幣1 萬元，後續相關人流與金流，現由檢察官與專案小組積極偵辦釐清。

田姓男子雖仍拒絕透露共接獲多少人下注，但據了解，地下賭盤在11月當時開出「蔡讓韓30-50萬票，1：1賠率」供賭客下注，短短一個多月，賭盤已經翻倍成「蔡讓韓70-80萬票，1：1賠率」，隨著大選倒數計時，更是風起雲湧，檢警完全嚴陣以待，地方人士也坦言，經過幾次總統辯論後，讓盤的數字簡直瘋狂成長。

新竹地檢署表示，本案為橫山分局日前偵辦一起六合彩簽賭案，經溯源分析案關資料，發現田男涉有經營選舉賭盤之嫌，乃報請新竹地方檢察署指揮偵辦，專案小組 2 小時即破獲此案。

新竹地檢署檢察長王文德強調「有效情資為查賄之本」，呼籲社會大眾如發現賄 選情事，請掌握「人、事、時、地、物」等要素，撥打法務 部檢舉賄選專線 0800-024099（撥通後按 4）或本署查察賄選 聯繫中心電話 03-6677944，提供賄選事證，檢警必定強力偵 辦，淨化選風。

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