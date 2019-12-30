顏清標喚快回家...王金平笑稱未離家出走　合體韓國瑜「我有我的尊嚴」

▲王金平為立委候選人李雅靜站台造勢，不過對於合體韓國瑜，則表示隨緣。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前立法院長王金平來到鳳山輔選國民黨立委候選人李雅靜，被媒體問到是否會輔選韓國瑜，第一時間表示自己的人馬都是在參與輔選，至於何時會親自出面跟韓國瑜合體輔選，王金平說：「那是另外一碼事，對不對？我要有我自己的尊嚴」。

29日國民黨總統候選人韓國瑜在台中舉辦造勢大會，顏清標在台上呼喚王金平、郭台銘快點回家，王金平表示：「我們有離家出走嗎？沒有啊，都在這裡呀，我們參與輔選，我的人馬都是參與輔選呀，怎麼沒有」，甚至在受訪現場一一點名表示有不少輔選的人都是自己人馬，強調自己從頭到尾都有在輔選。

▲前立法院長王金平來到鳳山，為立委候選人李雅靜站台造勢 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前立法院長王金平來到鳳山，為立委候選人李雅靜站台造勢 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過何時會跟韓國瑜合體，親自幫忙輔選，王金平臉色一沉：「那是另外一碼事，對不對？我要有我自己的尊嚴」。不過就在李雅靜五甲後援會成立大會結束後，再次被媒體問到這個問題，王金平回應溫和許多：「我說隨緣，機會可能不是很大，我現在全國性的立委的輔選到處都有，馬上彰化四位候選人都約我去了，全國各地的都一樣，我的老同事、老朋友在競選立法委員的多的是，我們支持國民黨的立委候選人就是支持國民黨整體的力量」。