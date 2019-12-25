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狠父「全裸鎖閣樓毒打」虐死10歲兒！　未婚妻旁觀完裝好心募款治喪

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▲▼男聯手女友及妹妹虐死10歲兒。（圖／翻攝自臉書、蒙哥馬利縣監獄網站）

▲ 麥克林（左）虐死親兒，欣茲（中）與埃伯特（右）袖手旁觀。（圖／翻攝自臉書、蒙哥馬利縣監獄網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國發生一起驚悚的虐童案，一名30歲的父親長年來將年僅10歲的親生兒子鎖在閣樓裡，經常以暴力痛毆，將他打得皮開肉綻，本月稍早終於被揭發，但男童重傷送醫不治。男子的未婚妻與和她的妹妹明知男子的犯行，但從未出手阻止，3人都在20日入獄。

30歲的麥克林（Al-Mutahan McLean）和10歲的兒子塔科達（Takoda Collins）同住在俄亥俄州，逼迫塔科達全身赤裸地待在又黑又髒的閣樓中，每天遭受父親身體和精神上的虐待。麥克林28歲的未婚妻欣茲（Amanda Lee Hinze）和她25歲的妹妹埃伯特（Jennifer Ebert）都知情，但不僅沒有阻止麥克林，還會在塔科達「不聽話」時向麥克林告狀，讓他遭受毒打。

根據法庭文件，麥克林13日打911報警，稱塔科達失去意識。救援人員趕到麥克林家中，發現塔科達全身多處割傷和擦傷，趕緊將他送往當地醫院。但塔科達傷勢過重，到院後宣告死亡。警方調查顯示，麥克林、欣茲及埃伯特3人長期來施加極端虐待。且在麥克林報警以前，塔科達被壓在水中，根本無法呼吸。

事發後沒幾天，同樣參與虐待的欣茲甚至為塔科達的喪禮在集資網站上募款，並在臉書上寫下，「拜託我的家人和朋友分享這則貼文，我需要任何可能的幫助。」案件曝光後，募款活動已經被下架，網友也紛紛湧入臉書留言大罵，「妳這個共犯！」

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