人夫遭家暴聲請保護令　悍妻雇鎖匠開鎖闖入挨告

▲桃園市葉姓女子對王姓丈夫家暴，被法院命令強制搬家，竟找來鎖匠開鎖強行闖入違反保護令。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓女子與丈夫感情不睦，曾以暴力對待王姓丈夫，王今年7月向法院申請保護令，法院對葉女發出今年8月中旬前限制搬遷保護令，但葉女卻於9月找來鎖匠強行開鎖闖入王姓丈夫住處，經鄰居通知後王趕回住家報警查辦，葉女辯稱看錯日期，檢方不採信葉女說詞，25日偵結依違反保護令聲請簡易判決處刑。

檢警調查，49歲的葉姓婦人去年對王姓丈夫家暴，王向法院聲請保護令，地院於今年7月間裁定葉女應在今年8月15日以前搬遷住所，葉女必須保護令有效期間8個月內不得再對王夫有騷擾行為。

未料，葉女於今年9月13日僱請不知情鎖匠強行開啟王夫住處大門，闖入屋內與車庫查看，已明顯違反保護令，經鄰居發現葉女闖入王夫住處，以LINE通報王夫，王火速趕回住處報警將葉女帶回偵訊，訊後依違反保護令移法送辦。



葉婦偵訊時辯稱，她有收到保護令，但看錯保護令內容，以為有效期限為今年8月，她認為保護令裁定理由是錯誤的；檢方則認為葉女既看過保護令內容且認為不合理，理應知道保護令期限，白紙黑字寫得很清楚，檢察官不採信葉女辯詞，25日偵結依違反保護令向地院聲請簡易判決處刑。

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