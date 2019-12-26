岳母過生日拿不出3000元　他遭悍妻暴踢下體打到見血：我要離婚！

▲男子泣訴遭妻子家暴多年，卻無力反擊。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

廣東佛山市一名男子因為拿不出人民幣800元（約台幣3436元）給岳母過壽，竟然慘遭妻子踢下體家暴，被打到衣服上都見血的他，後來逃到陽台大聲呼叫才順利獲救，他無奈表示，這已不是第一次遭妻子家暴，即使向法院訴請保護令對方還是照打不誤，「這次我一定要離婚！」

居住在佛山市南海區的駱姓男子，因為腿部患有殘疾打不過老婆，而多次遭對方家暴，當天也是因為他拿不出800元給岳母，就被毒打一頓。照片中可看到，駱男身上的白襯衫沾到了不少血跡，腿上也有許多傷痕，家中地上四處散落著毀壞的衣架和相框。

駱男回憶當時的情況，整個人還不停發抖，他表示「我說我只有200元，現在經濟困難，2個女兒還在讀書，我也渾身病，結果她說不行，看我可能不會給了就打我」，半年前雖然試著訴請離婚，但因為要付人民幣1000多元（約台幣4千多元）只好放棄，沒想到申請保護令後對方照樣打他，「你想想我有保護令她都還是打我，是有多狠。」

鄰居也表示，之前便常聽到這對夫妻吵架，當天因為聽見激烈爭吵聲所以幫忙報警，但老實說對這種情況已經司空見慣。警方目前已經拘捕駱男妻子，正在進行調查。

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