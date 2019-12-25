單親媽窮到送兒女進育幼院　前夫中風「被放生」懊悔落淚

記者黃翊婷／綜合報導

台南65歲的翁姓男子年輕時不務正業，不僅頻頻外遇，還會在酒後毆打當時的洪姓妻子。洪女離婚後獨自扶養3名子女，一度窮到必須把兒女送到育幼院安置，如今前夫中風、住進護理之家，孩子們雖然各自成家，但經濟並不寬裕，最後決定提告請求法官減輕或免除對翁男的扶養義務，並在日前獲准。

判決書中提到，洪女不堪翁男家暴，1980年間選擇離婚，並帶著年僅3歲、4歲的兒女離開，由於男方並未依約給付每月5000元的扶養費，加上小兒子出生無法工作，不得已只好先將大兒子和大女兒送到育幼院安置，直到一切安定下來才將兩人接回。

▲洪女離婚後獨自扶養3名子女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

如今3名子女雖然都已經長大、各組家庭，但因為年幼時生活清苦，學歷不高，薪資也連帶受限，加上還有母親、各自的孩子需要扶養，實在沒有多餘的心力照顧父親，這才決定提告請求減輕或免除扶養義務。

而翁男的妹妹們也出庭證稱，哥哥以前是做雜工維生，離婚後一直住在家裡面，雖然詳細的細節她們也不太清楚，「但是我能夠說的就是，哥哥並不是很盡責的父親」、「大嫂真的很照顧家庭跟小孩，哥哥本身沒有工作，家中經濟都是大嫂在負擔，大嫂在工廠做鞋子，都把小孩帶到工廠裡面做，回來還要煮三餐」。

▲翁男目前因為中風住在護理之家。

翁男目前因為中風行動不便，住在護理之家接受養護，他到院接受訊問時，聽聞前妻和兒女談起過去種種，頻頻流淚，似乎相當懊悔，同時也坦承以前的確沒有盡到扶養、照顧妻兒的責任。

台南地院法官認為，翁男並未提出任何不能盡扶養義務之正當事由，足以認定3名子女及前妻所說的情節屬實，雖然他目前確實需要受到扶養，但考量到過去的一切行為，最後仍裁定免除子女對他的扶養義務。