跨性別男懷孕產子！捐精者也是「跨性別女」　與伴侶組最前衛家庭

▲跨性別情侶成功產子。（圖／翻攝自gofundme）

記者錢玉紘／綜合報導

英國的跨性別男子夏普（Reuben Sharpe）日前決定要跟伴侶共同撫養小孩，並且在一名「跨性別女性」捐贈精子的幫助之下，成功受孕，生下兒子，就連幫助他懷孕成功的醫生都是跨性別，可說是組成了英國最前衛的家庭。

夏普原先是生理女性，在12年前接受變性手術，但後來因為想要生孩子，在6年前決定停止注射男性荷爾蒙。而夏普的伴侶是28歲的「性別酷兒」（non-binary）傑，意即他的性別認同超越傳統的二元性別劃分，不單純屬於男性或女性。

夏普和傑3年前在一間酒吧中認識，一拍即合，很快就選擇與對方度過餘生，步入婚姻，也想要一起扶養孩子。於是他們開始尋找捐精者，之後找到一名「跨性別女性」捐贈，就連幫助夏普受孕的也是一名跨性別醫生，兩人終於在3個月前迎來了寶寶傑米（Jamie），展開新生活。

▲兩人在酒吧認識，很快就決定要組成家庭。（圖／翻攝自gofundme）

夏普在受訪時表示，傑米的出生讓他感覺得自己的生命更完整了，因為他一直都很想要小孩，「我們的家人們也都很愛孩子，我也很開心家人們喜歡傑米，就像喜歡其他的孫子孫女一樣」。

由於夏普維持著男性的外貌，當他懷孕的時候，鄰居只覺得是變胖了，「我們隔壁一名年紀比較大的鄰居常常說我吃太多派了，但當我告訴她真相的時候，他也為我們感到很開心，甚至還放起了煙火」。

現在一家人住在LGBT友善聞名的港口城市布萊頓（Brighton），之後將一起展開新生活。